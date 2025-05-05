بايرن يعلن قميصه الثاني لموسم 2025-2026.. وموعد ظهوره الأول

أعلن نادي بايرن ميونيخ عن قميصه الثاني للموسم الجديد 2025-20226 والمقدم من شركة أديداس.

وأشار بايرن إلى أن القميص المكون من اللون الأبيض بشرائط حمراء وسوداء، سيظهر لأول مرة في مباراة الفريق المقبلة ضد بوروسيا مونشنجلادباخ.

وجاء تصميم القميص بمناسبة مرور 20 عامًا على افتتاح ملعب أليانز أرينا معقل بايرن.

Große Geschichte in einem Trikot! 🧵 Das 25/26 Away Trikot zum 20-jährigen Jubiläum der Allianz Arena 👉 https://t.co/yH2YCSwfdC pic.twitter.com/Vi6SrFNQ41 — FC Bayern München (@FCBayern) May 5, 2025

وظهر توماس مولر على رأس دعاية بايرن للقميص والذي نشره النادي عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، رغم أنه سيغادر النادي بنهاية الموسم الجاري.

الصيف المقبل سينهي مولر رحلته الأسطورية مع بايرن ميونيخ التي استمرت نحو 25 عاما، بعدما قرر النادي البافاري عدم تمديد عقده.

وحسم بايرن ميونيخ لقب الدوري الألماني للمرة الـ 34 في تاريخه قبل جولتين على النهاية، والـ 12 من آخر 13 موسما.

وكان بايرن قريبا من حسم اللقب يوم السبت لكن منافسه لايبزيج تعادل معه في الأنفاس الأخيرة لمباراتهما، فتأجل الحسم لليوم التالي.

وأكمل فرايبورج المهمة التي عجز عنها رفاق مولر ففرض التعادل على الوصيف باير ليفركوزن بنتيجة 2-2 وآمن شباكه من مكر وريمونتادا معتادة لكتيبة تشابي ألونسو وجرّده من اللقب لصالح البافاري.