تقييم صلاح أمام تشيلسي من الصحف الإنجليزية

الإثنين، 05 مايو 2025 - 11:10

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل مع جماهير ليفربول

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في التسجيل أمام تشيلسي كما سقط فريقه في فخ الهزيمة بالمباراة الأولى بعد الظفر بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في خسارة ليفربول من مضيفه تشيلسي بنتيجة 1-3 ضمن الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام تشيلسي حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري تباين بين 5 و6 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ5.4 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان واتارو إندو وأليسون بيكر بمتوسط تقييم بلغ 6.3 درجة.

بشكل عام، وصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم في مختلف المسابقات إلى 33 هدفا، بينما صنع 23.

ويعيش نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 397 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 244 هدفا وصنع 110 أهداف.

وتوج بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.

محمد صلاح ليفربول تشيلسي
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