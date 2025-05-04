الزمالك يغرم زيزو 200 ألف جنيه لظهوره الإعلامي دون إذن

أعلن نادي الزمالك توقيع غرامة مالية على أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الأبيض.

وكشف عبد الواحد السيد مدير الكرة في النادي عن توقيع غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه على زيزو، وذلك لظهوره الإعلامي دون إذن من النادي.

وظهر زيزو لأول مرة في الإعلام منذ بداية أزمته مع الزمالك في تصريح أثناء تواجده صباح اليوم في مقر الزمالك.

وقال زيزو لقناة إم بي سي مصر 2 في تصريح مقتضب: "مينفعش اتكلم في أي حاجة.. أنا تحت أمر الزمالك في أي حاجة لحد آخر يوم".

وأوضح أحمد سالم المتحدث باسم مجلس إدارة الزمالك أن مشاركة أحمد سيد "زيزو" مع الفريق هو أمر يتعلق بمجلس الإدارة.

وقال سالم عبر قناة أون سبورت: "فيما يخص زيزو الأمر يعود إلى مجلس الإدارة وقرار الجهاز الفني".

وكشف مصدر من نادي الزمالك التقدم بشكوى ضد أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق للجنة الانضباط في اتحاد الكرة.

وسبق أن أعلن الزمالك في بيان رسمي تقدمه بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم ضد أحمد زيزو لاعب الفريق. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "الزمالك قدّم شكوى إلى لجنة الانضباط في اتحاد الكرة ضد أحمد سيد "زيزو" اليوم الأحد".

وأضاف "وذلك تنفيذا لقرار مجلس إدارة النادي الصادر يوم الأربعاء الماضي".

وتابع "طالب الزمالك في شكواه بتطبيق اللوائح بعد امتناع اللاعب عن حضور التدريبات منذ الثامن من أبريل الماضي".

وأوضح "وهو ما ترتب عليه وإلحاق الضرر المباشر على الفريق لافتقاد جهوده في المرحلة الحاسمة من الموسم في البطولات التي يشارك فيها الزمالك".

وغاب زيزو عن حضور مران الزمالك منذ 25 يوما، وعاد للتدرب اليوم الأحد بشكل طبيعي.

وخاض أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك مرانه الأول مع الفريق بشكل منفرد.

وعاد أحمد سيد "زيزو" لاعب نادي الزمالك للمشاركة في مران الفريق لأول مرة منذ انقطاعه عن الحضور لمقر النادي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن زيزو تدرب بشكل فردي لأنه بعيد عن المشاركة منذ فترة.

ووضع له الجهاز الفني للزمالك برنامجا خاصا لمران اليوم فرديا.

ولن يتواجد زيزو في قائمة الفريق لمواجهة البنك الأهلي والمقرر إقامتها غدا الأحد.

وخاض زيزو المران كاملا من بدايته وحتى النهاية.

وتواجد زيزو في مقر نادي الزمالك اليوم الأحد، لأول مرة منذ 8 أبريل الماضي.

وبعد الحضور لمقر النادي، شارك اللاعب في مران الفريق الجماعي لأول مرة بعد غياب قارب الشهر.