سلوت: سنقضي صيفا رائعا لأننا جددنا لـ فان دايك وصلاح

أوضح أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول كيف يفكر في تدعيم فريقه بالصفقات في الصيف المقابل.

وخسر ليفربول بنتيجة 3-1 من تشيلسي في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

وقال الهولندي عبر سكاي سبورتس: "لن أحكم على اللاعبين في هذه المباراة، نحكم عليهم بشكل يومي في المران والمباريات".

وأضاف "بالفعل سنقضي صيفا رائعا لأننا جددنا لفيرجيل فان دايك ومحمد صلاح، وفي جزء كبير من الموسم ووفقا لما كان متوقعا، بالنسبة لنا استمرارهم شيئا كبيرا".

وأردف "بالفعل قلت من قبل إنني سعيد بالقائمة، وسنرى ماذا سيحدث في الصيف وفي بعض الأحيان يكون من الجيد أن تحصل على طاقة جديدة".

وأتم "بالفعل قضينا صيفا رائعا وفزنا بلقب الدوري، سنضم فقط من سيطور أداء الفريق".

وأصبح تشيلسي أول فريق يفوز على فريقين حسما لقب الدوري لصالحهما بعد الفوز على مانشستر يونايتد في مايو 2013.

الفوز أوقف رصيد الريدز عند 82 نقطة فيما ارتقى البلوز للمركز الخامس المؤهل لدوري الأبطال برصيد 63 نقطة.