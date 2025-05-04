بالمر: وسائل التواصل الاجتماعي مليئة بالأغبياء ولا أهتم بها

قلل كول بالمر لاعب تشيلسي من تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على أداءه بعدما أنهى صيامه التهديفي بقميص البلوز.

وسجل بالمر أول هدف له منذ يناير الماضي بعدما فشل في التسجيل خلال 19 مباراة متتالية بجميع المسابقات.

وقال الإنجليزي الشاب عبر سكاي سبورتس: "شعوري كان عاديا، والأشياء السيئة تحدث، وبالفعل حدثت، مررت بـ 3 أشهر دون أن أسجل أهدافا، لكن هذا يجعلني أقاتل وأحمّس نفسي أكثر".

وأضاف "وسائل التواصل الاجتماعي مليئة بالأغبياء ولا أهتم بها، سجلت اليوم وأنا سعيد، لكنه هدف واحد فقط وعليّ مواصلة التطور والمحاولة للوصول لمستوى جديد".

وأتم "حصلت على فرص ولم أسجل، أشعر بأنني قوي ذهنيا وأشهر بالفخر لقيادة الفريق وإذا لم أفعل ذلك فلن أشعر بالسعادة".

وأنهى كول بالمر صيامه التهديفي الذي دام منذ يناير الماضي خلال 19 مباراة وسجل بعد 1507 دقيقة.