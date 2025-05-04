أول تعليق من زيزو بعد أزمته مع الزمالك

علق أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك لأول مرة بعد الأزمة التي نشبت بينه وبين ناديه.

وتواجد زيزو صباح اليوم الأحد في مقر نادي الزمالك لخوض تدريباته بعد فترة من الغياب.

وقال زيزو لقناة إم بي سي مصر 2 في تصريح مقتضب: "مينفعش اتكلم في أي حاجة.. أنا تحت أمر الزمالك في أي حاجة لحد آخر يوم".

وغاب زيزو عن حضور مران الزمالك منذ 25 يوما، وعاد للتدرب اليوم الأحد بشكل طبيعي.

خاض أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك مرانه الأول مع الفريق بشكل منفرد.

وعاد أحمد سيد "زيزو" لاعب نادي الزمالك للمشاركة في مران الفريق لأول مرة منذ انقطاعه عن الحضور لمقر النادي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن زيزو تدرب بشكل فردي لأنه بعيد عن المشاركة منذ فترة.

ووضع له الجهاز الفني للزمالك برنامجا خاصا لمران اليوم فرديا.

ولن يتواجد زيزو في قائمة الفريق لمواجهة البنك الأهلي والمقرر إقامتها غدا الأحد.

وخاض زيزو المران كاملا من بدايته وحتى النهاية.

وتواجد زيزو في مقر نادي الزمالك اليوم الأحد، لأول مرة منذ 8 أبريل الماضي.

وبعد الحضور لمقر النادي، شارك اللاعب في مران الفريق الجماعي لأول مرة بعد غياب قارب الشهر.

يأتي ذلك ضمن استعدادات الزمالك لمواجهة البنك الأهلي مساء غد الاثنين، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري.

وأعلن نادي الزمالك في بيان سابق نهاية العلاقة مع اللاعب بعد وصولها لطريق مسدود وتحويله للتحقيق. (طالع التفاصيل)

وغاب زيزو طيلة الفترة الماضية عن الحضور لمران الزمالك وكذلك خوض المباريات.

وسبق أن كشف FilGoal.com أن اللاعب حرر محضرا ضد الزمالك لعدم الأمان. (طالع التفاصيل)

وأوضح مصدر مقرب من اللاعب أن زيزو جاهز لاستكمال الموسم مع الزمالك بشرط.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "زيزو يتدرب بشكل مستمر في الوقت الحالي منتظرا تحديد موقفه مع الزمالك وهو لا يرفض استكمال الموسم مع الزمالك ولكن بعد الحصول على الضمانات المطلوبة".

وأضاف "في حالة عودته للتدريبات فهو جاهز لذلك وللمشاركة بشكل طبيعي في المباريات مع الزمالك، وإذا لم تحل الأزمة فسيكون جاهزا للمشاركة مع الفريق الجديد الذي سينتقل له في الموسم المقبل".

وأتم تصريحاته "زيزو لاعب محترف ويعرف كيف يحافظ على جاهزيته ويتدرب مع مدرب خاص بشكل يومي".