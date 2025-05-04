جولر: تمريرتي الحاسمة لـ مبابي لم تكن رائعة.. وسنلعب بكل قوة في الكلاسيكو

اعترف أردا جولر لاعب ريال مدريد أن تمريرته الحاسمة في هدف كيليان مبابي ليست رائعة ضد سيلتا فيجو.

وأبقى ريال مدريد على أماله في المنافسة على لقب الدوري الإسباني وحصد اللقب من غريمه برشلونة بالفوز على سيلتا فيجو بنتيجة 3-2 في الجولة 34.

وقال اللاعب التركي لقناة ناديه: "هدفي في سيلتا فيجو كان رائعا، نتدرب على هذه التسديدات كثيرا في التدريبات".

وأضاف "المشجعون أعطوني الكثير من القوة والدعم، سنلعب بكل قوتنا في الكلاسيكو".

وأكمل "تمريرتي الحاسمة في هدف مبابي لم تكن رائعة، ظهرت بهذا الشكل بفضل سرعة وانطلاقة مبابي المذهلة".

وأنهى حديثه قائلا: "بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية وتقدمنا بثلاثة أهداف دون رد، لكن كان ينبغي أن ننهي اللقاء بشكل أفضل".

الفوز رفع رصيد ريال مدريد لـ 75 نقطة بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر قبل الكلاسيكو الذي سيقام الأسبوع المقبل بينهما.

فيما توقف رصيد فيجو عند 46 نقطة في المركز السابع.