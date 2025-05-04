الآن هاري كين سيستيقظ دون تفكير.. بايرن ميونيخ بطلا لـ الدوري الألماني للمرة 34

حصد لقب الهداف 9 مرات وخسر 3 نهائيات وبعد تسجيل ما يفوق 400 هدف في أكثر من 700 مباراة، الآن هاري كين يحصد أول ألقابه. بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني 2024-25.

وحسم بايرن ميونيخ لقب الدوري الألماني للمرة الـ 34 في تاريخه قبل جولتين على النهاية، والـ 12 من آخر 13 موسما.

كين عند انضمامه لبايرن ميونيخ بداية الموسم الماضي صرّح قائلا: "لا أعتقد أن يوما يمر دون أن أستيقظ وأفكر: أريد الفوز بشيء".

وقريبا سيستيقظ هداف إنجلترا التاريخي وإلى جواره درع الدوري الألماني ولن يحلم بكوابيس خسارة الألقاب مجددا، فقد فتح الطريقة لنفسه من أجل معانقة الذهب.

ولأن مسيرة كين شهدت العديد من التقلبات والانكسارات، لم يحقق اللقب بكل سهولة كما توقع البعض، في أول مواسمه خرج بايرن ميونيخ بموسم صفري، وحين تُوج باللقب جاء ذلك بعد مباراة غاب عنها بسبب الإيقاف ومستفيدا من تعثر منافسه باير ليفركوزن بالتعادل.

فخلال لقاء بايرن ميونيخ ضد لايبزج، تأخر بنتيجة 2-0 تحت أنظاره في المدرجات ورغم قلب النتيجة لـ 3-2 لكن لايبزج آبى أن يرفع كين أول ألقابه بسهولة فتعادل في الدقيقة 90+5، فتأجل الحسم لليوم التالي.

وأكمل فرايبورج المهمة التي عجز عنها رفاق كين أمس ففرض التعادل على باير ليفركوزن بنتيجة 2-2 وآمن شباكه من مكر وريمونتادا معتادة لكتيبة تشابي ألونسو وجرّده من اللقب لصالح البافاري.

الفارق قبل جولتين على النهاية أصبح 8 نقاط، وسيكون أمام كين فرصة للاحتفال وهو ملعبه ووسط أنصار بايرن ميونيخ في ملعب أليانز أرينا الأسبوع المقبل ورفع أول ألقابه في مسيرته.

كين نفسه ربما لم يعرف كيف يصف شعوره بعد حصد أول لقب.. فاكتفى برسم تعبيري على صفحته على شكل كأس".

أمس السبت، كان اللقب في يد بايرن ميونيخ لكنه أفلته من بين يديه بهدف قاتل في الدقيقة 90+5. (طالع بالفيديو)

فرايبورج الذي ينافس على مقاعد دوري الأبطال تقدم بهدف ماكسميليان إيجشتاين في الشوط الأول.

وأصبحت النتيجة 2-0 بهدف عكسي من بييرو هانكبي مدافع ليفركوزن بالخطأ في مرماه.

وقلص فلوريان فيرتز الهدف الفارق في الدقيقة 82، وسجل جوناثان تاه هدف التعادل في الدقيقة 90+3.

واستطاع فرايبورج الخروج بنقطة على ميدانه وتفادي الخسارة فحافظ على مركزه الرابع وقاد بايرن ميونيخ للتتويج بلقب الدوري.

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