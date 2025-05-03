تحت أنظار هاري كين.. لايبزج يؤجل حسم بايرن ميونيخ للقب الدوري الألماني

السبت، 03 مايو 2025 - 18:44

كتب : FilGoal

بنجامين سيسكو - لايبزج

آجل لايبزج حسم بايرن ميونيخ للقب الدوري الألماني الـ 34 في تاريخه بتعادل مثير بنتيجة 3-3 في الجولة 32 من المسابقة.

وكان بايرن ميونيخ في حاجة للفوز من أجل حسم اللقب دون النظر لنتائج باير ليفركوزن الوصيف، لكن الآن سينتظر البافاري نتيجة ليفركوزن مع فرايبورج غدا الأحد.

وللجولة الثانية على التوالي يتأجل حسم بايرن للقب الدوري بعدما انتصر ليفركوزن في لقاء الأسبوع الماضي مبقيا على آماله في المنافسة على اللقب.

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التعادل رفع رصيد بايرن لـ 76 نقطة وله مباراتين متبقتين، ويأتي ليفركوزن حامل اللقب في المركز الثاني برصيد 67 نقطة أي بفارق 9 نقاط وتتبقى له 3 مباريات.

أي تعثر لليفركوزن أمام فرايبورج يعني تتويج بايرن ميونيخ باللقب، وفي حال فوزه سيتأجل الحسم للجولة المقبلة حيث يستضيف بايرن ميونيخ على ملعبه بوروسيا مونشنجلادباخ.

والحالة الوحيدة التي يتوج فيها ليفركوزن باللقب هي فوزه بـ 3 مباريات وخسارة بايرن ميونيخ لمباراتين، مع تعويض فارق أهداف يفوق 30 هدفا لحصد اللقب، وهو ما يعد درب من دروب الخيال.

وبالنسبة لهاري كين، فالهداف الإنجليزي غاب عن المباراة بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات، وشاهد تعادل فريقه من المدرجات.

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وصف المباراة

وتقدم لايبزج مبكرا في الدقيقة 11 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء مستغلا تقدم الحارس.

وضاعف لوكاس كلوسترمان النتيجة في الدقيقة 39 بالهدف الثاني، شوط أول انتهى بنتيجة 2-0.

وفي الشوط الثاني قلص إريك داير – الذي أعلن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم- الفارق في الدقيقة 62.

وبعد دقيقة أضاف الفرنسي مايكل أوليس ثاني الأهداف معدّلا النتيجة.

وقلب ليروي ساني النتيجة في الدقيقة 83 مقربا بايرن ميونيخ من التتويج بلقب الدوري.

وفي الدقيقة 90+5 خطف يوسف بولسن تعادلا مثيرا للايبزج ومؤجلا لحلم البافاري بالتتويج.

لايبزج يأمل في خطف المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال إذ يحتل المركز الخامس برصيد 50 نقطة بفارق نقطة عن فرايبورج.

بنجامين سيسكو لايبزج باير ليفركوزن بايرن ميونيخ
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