تحت أنظار هاري كين.. لايبزج يؤجل حسم بايرن ميونيخ للقب الدوري الألماني
السبت، 03 مايو 2025 - 18:44
كتب : FilGoal
آجل لايبزج حسم بايرن ميونيخ للقب الدوري الألماني الـ 34 في تاريخه بتعادل مثير بنتيجة 3-3 في الجولة 32 من المسابقة.
وكان بايرن ميونيخ في حاجة للفوز من أجل حسم اللقب دون النظر لنتائج باير ليفركوزن الوصيف، لكن الآن سينتظر البافاري نتيجة ليفركوزن مع فرايبورج غدا الأحد.
وللجولة الثانية على التوالي يتأجل حسم بايرن للقب الدوري بعدما انتصر ليفركوزن في لقاء الأسبوع الماضي مبقيا على آماله في المنافسة على اللقب.
التعادل رفع رصيد بايرن لـ 76 نقطة وله مباراتين متبقتين، ويأتي ليفركوزن حامل اللقب في المركز الثاني برصيد 67 نقطة أي بفارق 9 نقاط وتتبقى له 3 مباريات.
أي تعثر لليفركوزن أمام فرايبورج يعني تتويج بايرن ميونيخ باللقب، وفي حال فوزه سيتأجل الحسم للجولة المقبلة حيث يستضيف بايرن ميونيخ على ملعبه بوروسيا مونشنجلادباخ.
والحالة الوحيدة التي يتوج فيها ليفركوزن باللقب هي فوزه بـ 3 مباريات وخسارة بايرن ميونيخ لمباراتين، مع تعويض فارق أهداف يفوق 30 هدفا لحصد اللقب، وهو ما يعد درب من دروب الخيال.
وبالنسبة لهاري كين، فالهداف الإنجليزي غاب عن المباراة بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات، وشاهد تعادل فريقه من المدرجات.
وصف المباراة
وتقدم لايبزج مبكرا في الدقيقة 11 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء مستغلا تقدم الحارس.
🎯 تحت أنظار هاري كاين.. بايرن ميونيخ يستقبل الهدف الثاني من رأسية لا تُرد!#الدوري_الألماني #بايرن_ميونيخ pic.twitter.com/U2qwTgh9Dg— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 3, 2025
وضاعف لوكاس كلوسترمان النتيجة في الدقيقة 39 بالهدف الثاني، شوط أول انتهى بنتيجة 2-0.
وفي الشوط الثاني قلص إريك داير – الذي أعلن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم- الفارق في الدقيقة 62.
وبعد دقيقة أضاف الفرنسي مايكل أوليس ثاني الأهداف معدّلا النتيجة.
دفاع لايبتسيغ ينهار في ثوانٍ معدودات أمام هجوم بايرن ميونيخ
ماذا يحدث؟#الدوري_الألماني | #بايرن_ميونيخ | #لايبزيغ pic.twitter.com/2ofiIv28Ig— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 3, 2025
وقلب ليروي ساني النتيجة في الدقيقة 83 مقربا بايرن ميونيخ من التتويج بلقب الدوري.
ساني يتألق ويضيف الهدف الثالث لبايرن ميونيخ أمام لايبتسيغ!#الدوري_الألماني #بايرن_ميونيخ | #لايبتسيغ pic.twitter.com/gf0DgF4tVY— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 3, 2025
وفي الدقيقة 90+5 خطف يوسف بولسن تعادلا مثيرا للايبزج ومؤجلا لحلم البافاري بالتتويج.
هدف قاتل في الدقائق الأخيرة يعيد المباراة لنقطة التعادل أمام بايرن ميونيخ!#الدوري_الألماني #بايرن_ميونيخ | #لايبتسيغ pic.twitter.com/lRg785c2ws— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 3, 2025
لايبزج يأمل في خطف المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال إذ يحتل المركز الخامس برصيد 50 نقطة بفارق نقطة عن فرايبورج.
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