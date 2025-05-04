تشيلسي بعبع الأبطال وبالمر ينهي صيامه في ثلاثية الفوز على ليفربول

تعرض ليفربول لثالث خسارة له هذا الموسم في الدوري الإنجليزي بنتيجة 3-1 أمام تشيلسي في الجولة 35 من المسابقة على ملعب ستامفورد بريدج.

سجل لتشيلسي كل من إنزو فيرنانديز وجاريل كونساه (عكسي) وكول بالمر وفيرجيل فان دايك لليفربول.

وأنهى كول بالمر صيامه التهديفي الذي دام منذ يناير الماضي خلال 19 مباراة وسجل بعد 1507 دقيقة.

وأصبح تشيلسي أول فريق يفوز على فريقين حسما لقب الدوري لصالحهما بعد الفوز على مانشستر يونايتد في مايو 2013.

الفوز أوقف رصيد الريدز عند 82 نقطة فيما ارتقى البلوز للمركز الخامس المؤهل لدوري الأبطال برصيد 63 نقطة.

وصف المباراة

قبل بداية اللقاء وقف لاعبو البلوز في ممر شرفي للاعبي ليفربول بطل الدوري الإنجليزي.

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3 دقائق كانت كافية لتقدم البلوز بالهدف الأول عن طريق مرتدة سريعة في الشباك.

تمريرة بالمر لبيدرو نيتو على الجهة اليمنى وعرضية أرضية يتسلمها إنزو فيرنانديز وسدد كرة على يسار الحارس.

وأهدر نوني مادويكي فرصة إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 7 بتسديدة ضعيفة مرت بجوار القائم.

وتألق روبرت سانشيز لتسديدة كودي جاكبو في الدقيقة 9.

تشيلسي حاول تعزيز التقدم لكن دون أي جديد.

وسجل نوني مادويكي هدفا في الدقيقة 43 لكن ألغي سريعا بسبب التسلل على نيكولاس جاكسون.

في الشوط الثاني ضاعف البلوز النتيجة بعد عرضية شتتها فان دايك وارتطمت بجاريل كوينساه وسكنت الشباك لتصبح النتيجة 2-0 في الدقيقة 56.

أجرى ليفربول تغييرين بمشاركة كونور برادلي بدلا من أرنولد في الدقيقة 57 ثم داروين نونيز بدلا من جوتا.

بدأ ليفربول محاولاته للعودة في اللقاء وفي الدقيقة 66 سدد صلاح ركلة حرة مباشرة ارتطمت بالحائط البشري.

ضغط ليفربول تواصل لكن دون أي جديد.

ومنعت القائم الأيسر فرصة محققة لكول بالمر ليظل دون أهداف في النصف الثاني من الموسم.

وسجل فان دايك هدفا برأسية قوية على يمين الحارس بعد ركنية نفذها أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة 85.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح البلوز بعد تعرض كايسيدو لعرقلة من جاريل كونساه في الدقيقة 90+5.

وانبرى بالمر للركلة وسددها على يمين أليسون معززا تقدم فريقه بالهدف الثالث ومنهيا اللقاء وصيامه التهديفي.