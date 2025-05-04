تشكيل ليفربول - صلاح أساسي أمام تشيلسي.. وخط وسط لا يظهر كثيرا

الأحد، 04 مايو 2025 - 17:17

كتب : FilGoal

مارك كوكوريا ومحمد صلاح × ليفربول - تشيلسي

يقود النجم المصري محمد صلاح هجوم ليفربول خلال مواجهة تشيلسي، وهي المباراة الأولى للريدز بعد حسم لقب الدوري الإنجليزي بشكل رسمي.

ويلعب ليفربول أمام تشيلسي بعد قليل ضمن الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

وأجرى أرني سلوت العديد من التغييرات على التشكيل بعد حسم اللقب.

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كما يجلس أندي روبرتسون على مقاعد البدلاء ويلعب كوستاس تسيميكاس في التشكيل الأساسي.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: كوستاس تسيميكاس - فيرجيل فان دايك - جاريل كونساه - ترينت ألكسندر أرنولد

الوسط:هارفي إليوت - كورتيس جونز - واتارو إندو

الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - كودي جاكبو

وتوج ليفربول باللقب قبل 4 جولات من نهاية الموسم.

بينما يصارع تشيلسي للتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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