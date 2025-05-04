التشكيل – عودة ثلاثي بيراميدز بعد نهاية الإيقاف.. وثنائي في هجوم فاركو

عاد محمد الشيبي ومهند لاشين ووليد الكرتي لتشكيل بيراميدز في مواجهة فاركو في الجولة 4 من المرحلة النهائية للدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على ملعب حرس الحدود في الإسكندرية في لقاء يبدأ في الخامسة عصرًا.

وغاب الثلاثي عن مباراة حرس الحدود الماضية بسبب تراكم البطاقات، ويبدأ محمود مرعي بدلا من أحمد سامي الموقوف بسبب الحصول على 3 بطاقات صفراء.

فيما يقود الثنائي أحمد شريف وعمرو ناصر هجوم فاركو.

وجاء تشكيل فاركو

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

الدفاع: عزمي غومة - ياسين مرعي – أحمد عوض – جيفرسون إينكادا

الوسط: محمد عز – محمود عماد – محمد فخري – جابر كامل

الهجوم: أحمد شريف – عمرو ناصر

فيما جاء تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي – علي جبر – كريم حافظ

الوسط: بلاتي توريه – مهند لاشين – وليد الكرتي

الهجوم: مصطفى فتحي - فيستون ماييلي – رمضان صبحي

ويتصدر بيراميدز الترتيب برصيد 47 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي.

فيما يحتل فاركو المركز السابع برصيد 26 نقطة.