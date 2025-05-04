عودة رودري
الأحد، 04 مايو 2025 - 13:13
كتب : FilGoal
بعد غياب طويل.. استعاد مانشستر سيتي لاعبه الإسباني رودري ليصبح قريبا من المشاركة في المباريات.
ويغيب الفائز بجائزة الكرة الذهبية منذ إصابته في الرباط الصليبي في سبتمبر الماضي.
وشهدت تدريبات سيتي الجماعية مشاركة رودري لأول مرة.
وذلك بعد فترة من التدرب بشكل فردي.
ومن المرجح ألا يتعجل بيب جوارديولا مدرب سيتي في إشراك رودري بالمباريات المتبقية هذا الموسم.
مانشستر سيتي أمامه 4 مباريات قبل نهاية الموسم، إذ يلعب ضد ساوثامبتون وبورنموث وفولام في الدوري الإنجليزي، وأمام كريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
لكن الفريق سيستعد بعد ذلك للمشاركة في كأس العالم للأندية.
ويتواجد رفاق عمر مرموش في المجموعة السابعة مع الوداد المغربي والعين الإماراتي ويوفنتوس الإيطالي
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