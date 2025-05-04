عودة رودري

الأحد، 04 مايو 2025 - 13:13

كتب : FilGoal

رودري ومحمد صلاح

بعد غياب طويل.. استعاد مانشستر سيتي لاعبه الإسباني رودري ليصبح قريبا من المشاركة في المباريات.

ويغيب الفائز بجائزة الكرة الذهبية منذ إصابته في الرباط الصليبي في سبتمبر الماضي.

وشهدت تدريبات سيتي الجماعية مشاركة رودري لأول مرة.

أخبار متعلقة:
فيرمينو: أفتقد محمد صلاح.. وشعرت بحسم لقب دوري الأبطال في هذه اللحظة تقرير: 3 أندية إيطالية ترغب في ضم إكمان هل ينهي مرموش الموسم في وصافة الدوري الإنجليزي بهدية من صلاح؟ أدار تعادلين بين الفريقين.. مارشينياك حكما لمواجهة إنتر ضد برشلونة

وذلك بعد فترة من التدرب بشكل فردي.

Image

ومن المرجح ألا يتعجل بيب جوارديولا مدرب سيتي في إشراك رودري بالمباريات المتبقية هذا الموسم.

مانشستر سيتي أمامه 4 مباريات قبل نهاية الموسم، إذ يلعب ضد ساوثامبتون وبورنموث وفولام في الدوري الإنجليزي، وأمام كريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

لكن الفريق سيستعد بعد ذلك للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ويتواجد رفاق عمر مرموش في المجموعة السابعة مع الوداد المغربي والعين الإماراتي ويوفنتوس الإيطالي

مانشستر سيتي رودري
نرشح لكم
هل ينهي مرموش الموسم في وصافة الدوري الإنجليزي بهدية من صلاح؟ 3 أرقام قياسية تنتظر صلاح أمام تشيلسي دي بروين: لا أعلم موقفي من المشاركة مع مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية أرتيتا: دافعنا بشكل سيء للغاية أمام بورنموث رفض الراحة ولم يحصد الفوز.. أرسنال يخسر أمام بورنموث قبل موقعة باريس الدوري الإنجليزي - فاردي يطلق صافرة الحكم في فوز ليستر على ساوثامبتون انتهت في الدوري الإنجليزي - أرسنال (1)-(2) بورنموث تشكيل أرسنال – ساكا يقود الهجوم أمام بورنموث.. وعودة بارتي
أخر الأخبار
لأول مرة منذ انقطاعه.. زيزو يشارك في مران الزمالك 20 دقيقة | الدوري المصري
خدمة في الجول - احجز تذاكر مباريات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لـ الدوري المصري 35 دقيقة | الدوري المصري
بعد التتويج بدوري الأبطال.. أهلي جدة راحة 24 ساعة فقط وحافلة مكشوفة للاحتفال 40 دقيقة | سعودي في الجول
التشكيل – عودة ثلاثي بيراميدز بعد نهاية الإيقاف.. وثنائي في هجوم فاركو 46 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - زيزو يصل مقر نادي الزمالك ساعة | الدوري المصري
تشكيل نانت - مصطفى محمد أساسي أمام أنجيه في مباراة بـ6 نقاط ساعة | المحترفون
تقرير مغربي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع العملود ساعة | الدوري المصري
المدير الرياضي لـ بلباو يوضح لـ في الجول كيف يستثمر النادي في أكاديميته.. وهل تتغير الفلسفة التعاقدية ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – الأهلي يتمم اتفاقه لضم محمد علي بن رمضان ويحصل على توقيعه 2 في الجول يكشف الموقف الحالي لطلبات كولر من الأهلي بعد فسخ العقد 3 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 7-15 (3) الترجي.. نصف نهائي بطولة إفريقيا 4 كرة طائرة - بقيادة الثلاثي المصري.. السويحلي يكتب التاريخ ويتوج بإفريقيا أمام الترجي