هل ينهي مرموش الموسم في وصافة الدوري الإنجليزي بهدية من صلاح؟

الأحد، 04 مايو 2025 - 11:44

كتب : FilGoal

ليفربول - مانشستر سيتي - عمر مرموش

منحت الخسارة التي تلقاها أرسنال على يد بورنموث الفرصة لمانشستر سيتي لإمكانية إنهاء الموسم في وصافة الدوري الإنجليزي.

هذه الهزيمة جمدت رصيد أرسنال عند 67 نقطة في المركز الثاني، بعدما كان ينافس ليفربول على اللقب حتى الجولات الأخيرة، لكن رفاق محمد صلاح حصدوا اللقب رسميا قبل نهاية الموسم بـ4 جولات.

العيون كانت منشغلة بالصراع على التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو ما يسير فيه مانشستر سيتي بشكل جيد بسبب سلسلة الانتصارات المتتالية مؤخرا.

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مانشستر سيتي حاليا هو أوفر الفرق حظا في التأهل لدوري الأبطال الموسم القادم بعد أرسنال، فالفارق بينهما حاليا 3 نقاط فقط.

الموقف حاليا

1- ليفربول: 82 نقطة (بطل الدوري)

2- أرسنال: 67 نقطة (35 مباراة)

3- مانشستر سيتي: 64 نقطة (35 مباراة)

4- نيوكاسل يونايتد: 62 نقطة (34 مباراة)

5- تشيلسي: 60 نقطة (34 مباراة)

6- نوتنجهام فورست: 60 نقطة (34 مباراة)

7- أستون فيلا: 60 نقطة - (35 مباراة)

ويمكن لمانشستر سيتي الانقضاض على مركز الوصافة في حالة فوزه بمبارياته الـ3 المتبقية ضد كل من ساوثامبتون وبورنموث وفولام، مع خسارة أرسنال لمباراة واحدة من الـ3 المتبقية له، وتعثر نيوكاسل في أي مباراة.

فأرسنال سيحل ضيفا على ليفربول في الجولة المقبلة، ورغم تتويج ليفربول باللقب لكن الفوز على المنافس أرسنال في ملعب أنفيلد له مذاق خاص، وهو ما ينتظر حدوثه مانشستر سيتي.

في حالة سقوط أرسنال أمام ليفربول في الجولة المقبلة وفوز سيتي المتوقع على ساوثامبتون متذيل الترتيب والذي تأكد هبوطه، سيتساوى عدد النقاط بين المدفعجية ورفاق عمر مرموش.

في الوقت الحالي يلعب فارق الأهداف في صالح أرسنال، +33 مقابل +24 لمانشستر سيتي، لكن حامل اللقب قد يقلص هذا الفارق بحفلة أهداف أمام ساوثامبتون أو بورنموث أو فولام.

مباريات فرق الصراع على التأهل لدوري الأبطال

أرسنال: ليفربول (خارج) - نيوكاسل (داخل) - ساوثامبتون (خارج)

مانشستر سيتي: ساوثامبتون (خارج) - بورنموث (داخل) - فولام (خارج)

نيوكاسل يونايتد: برايتون (خارج) - تشيلسي (داخل) - أرسنال (خارج) - إيفرتون (داخل)

تشيلسي: ليفربول (داخل) - نيوكاسل (خارج) - مانشستر يونايتد (داخل) - نوتنجهام (خارج)

نوتنجهام: كريستال بالاس (خارج) - ليستر (داخل) - وست هام (خارج) - تشيلسي (داخل)

أستون فيلا: بورنموث (خارج) - توتنام (داخل) - مانشستر يونايتد (خارج)

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