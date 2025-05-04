3 أرقام قياسية تنتظر صلاح أمام تشيلسي

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه تشيلسي يوم الأحد.

ويحل ليفربول ضيفا على تشيلسي ضمن الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

ويحتاج صلاح لتسجيل هدفين أمام فريقه القديم ليتقدم إلى المركز الرابع في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي على مر العصور.

صلاح يحتل حاليا المركز الخامس برصيد 185 هدفا، بفارق هدفين عن أندي كول صاحب الـ187 هدفًا في المركز الرابع.

وأسهم صلاح في تسجيل 46 هدفًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم (28 هدفًا، 18 تمريرة حاسمة)، وهو رقم قياسي لموسم من 38 جولة.

ويسعى النجم المصري الآن لتحطيم الرقم القياسي للمواسم التي لعبت من 42 جولة، الذي حققه أندي كول في موسم 1993-1994 وآلان شيرار في موسم 1994-1995 (كلاهما 34 هدفًا، 13 تمريرة حاسمة بمجموع 47 هدفا).

فيما يحتاج صلاح لصناعة هدفين لمعادلة الرقم القياسي لأكثر عدد من التمريرات الحاسمة في موسم واحد. بالدوري الإنجليزي

إذ صنع كل من تييري هنري مع أرسنال (2002-2003) وكيفن دي بروين مع مانشستر سيتي (2019-2020) 20 هدفا، مقابل 18 لصلاح هذا الموسم.

وأسهم صلاح في تسجيل 27 هدفًا في 17 مباراة خارج أنفيلد في الدوري الإنجليزي هذا الموسم (16 هدفًا و11 تمريرة حاسمة)، وهو بالفعل الرقم القياسي لأي لاعب خارج أرضه في موسم واحد.

بشكل عام، وصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم في مختلف المسابقات إلى 33 هدفا، بينما صنع 23.

ويعيش نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 396 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 244 هدفا وصنع 110 أهداف.

وتوج بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.