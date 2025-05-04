وسط أحداث شغب جماهيري.. الوداد يشعل صراع التأهل القاري بالفوز على الجيش الملكي

أشعل فريق الوداد صراع التأهل على المقاعد القارية في الدوري المغربي بعد الفوز على الجيش الملكي قبل جولتين من ختام المسابقة.

وتغلب الوداد على الجيش الملكي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري المغربي.

وشهدت أحداث ما بعد المباراة شغب كبير بين الجماهير مما تطلب تدخل الأمن لإنقاذ الموقف.

ورفع الوداد رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث وقلص الفارق مع الجيش الملكي صاحب الـ 51 نقطة بالمركز الثاني.

ويتأهل صاحب المركز الثاني إلى دوري أبطال إفريقيا، بينما صاحب المركز الثالث سوف يحسم تأهله إلى الكونفدرالية.

وقد يتم حسم تأهل صاحب المركز الرابع إلى الكونفدرالية حال توج بلقب الكأس أحد الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الدوري.

وكان نهضة بركان قد حسم لقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه كما حجز مقعده في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

ويلعب الوداد مباراته المقبلة أمام شباب السوالم الرياضي يوم الخميس في الجولة قبل الأخيرة.

وغاب الوداد عن المشاركة في البطولات القارية خلال الموسم الجاري ويأمل في العودة من جديد.