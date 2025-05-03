رفض الراحة ولم يحصد الفوز.. أرسنال يخسر أمام بورنموث قبل موقعة باريس

السبت، 03 مايو 2025 - 22:04

كتب : FilGoal

أرسنال ضد ريال مدريد

خسر أرسنال على يد بورنموث بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودفع ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال بتشكيل يغلب عليه العناصر الأساسية، قبل مواجهة باريس سان جيرمان يوم الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

حراسة المرمى: دافيد رايا

الدفاع: بن وايت – ويليام ساليبا – ياكوب كيفيور – لويس سكيلي

الوسط: ديكلان رايس – توماس بارتي – مارتن أوديجارد

الهجوم: بوكايو ساكا – جابريال مارتينيلي – لياندرو تروسار

وكان باريس قد فاز ذهابا بهدف دون رد.

تقدم أرسنال بهدف ديكلان رايس في الدقيقة 34، حيث تلقى تمريرة مارتن أوديجارد وراوغ الحارس كيبا أريزابالاجا وسجل الهدف الأول.

وتعادل بورنموث برأسية ديان هويسن في الدقيقة 67، بعد عرضية من أنطوان سيمينيو.

وفي الدقيقة 75 سجل إيفانيلسون هدف الفوز.

بذلك تجمد رصيد أرسنال عند 67 نقطة في المركز الثاني.

بينما رفع بورنموث رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثامن.

ميكيل أرتيتا أرسنال الدوري الإنجليزي
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