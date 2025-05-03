مجموعة مصر - سيراليون تفوز على تنزانيا بهدف في كأس أمم إفريقيا للشباب

فاز منتخب سيراليون على منافسه تنزانيا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا للشباب.

وتستضيف مصر كأس الأمم الإفريقية للشباب خلال الفترة من 27 إبريل حتى 18 مايو المقبل.

وسجل صامويل جاندي هدف سيراليون الوحيد في الدقيقة 37.

وكان منتخب تنزانيا قد فاز في الجولة الماضية على مصر بأربعة أهداف مقابل هدف.

وحصل مومو كامارا على جائزة رجل المباراة للمرة الثانية على التوالي.

ومن المقرر أن يواجه منتخب سيراليون خصمه جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وبهذا الفوز وصل منتخب سيراليون للنقطة السابعة في ترتيب المجموعة.

ويأتي منتخب جنوب إفريقيا وصيفا بـ 3 نقط بالتساوي مع مصر.

ويحتل منتخب زامبيا المركز الرابع بنقطة واحدة، بينما يتذيل منتخب تنزانيا بدون نقاط.