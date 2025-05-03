الدوري الإنجليزي - فاردي يطلق صافرة الحكم في فوز ليستر على ساوثامبتون

تغلب ليستر سيتي على ساوثامبتون بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم جيمي فاردي للثعالب في الدقيقة 17 بصناعة المغربي بلال الخنوس.

وفي الدقيقة 44 أضاف جوردان أيو الهدف الثاني.

وشهدت المباراة واقعة غريبة، حين أصيب الحكم ديفيد ويب وسقط أرضًا، ليقترب فاردي منه ويطلق الصافرة بدلا منه.

وبعد 11 دقيقة من التوقف، خرج ويب لعدم جاهزيته بعد تلقي العلاج، وحل الحكم الرابع سام باروت بدلا منه.

الفريقان تأكد هبوطهما من قبل، حيث يحتل ليستر المركز التاسع عشر برصيد 21 نقطة.

بينما يتذيل ساوثامبتون الترتيب برصيد 11 نقطة.

الهابط الثالث إبسويتش تاون اقتنص نقطة من إيفرتون رفعت رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن عشر.

وانتهت المباراة بالتعادل 2-2، حيث تقدم بيتو للتوفيز في الدقيقة 26، وأضاف دوايت ماكنيل الهدف الثاني في الدقيقة 35.

وقلص خوليو إنسيسو الفارق في الدقيقة 41، قبل أن يسجل جورج هيرست التعادل في الدقيقة 79.

ويحتل إيفرتون المركز الرابع عشر مؤقتا برصيد 39 نقطة