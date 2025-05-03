انتهت في الدوري الإنجليزي - أرسنال (1)-(2) بورنموث

السبت، 03 مايو 2025 - 19:30

كتب : FilGoal

أرسنال - باريس سان جيرمان - لويس سكيلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أرسنال وبورنموث في الدوري الإنجليزي.

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ق 75 جووووول إيفانيلسون يسجل الثاني

ق 65 جووووول ديان هويسن يسجل التعادل برأسية

ق 34 جوووووول أول للجانرز بتوقيع ديكلان رايس.. راوغ الحارس بعد تمريرة من مارتن أوديجارد

بداية المباراة

أرسنال الدوري الإنجليزي
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