انتهت في الدوري الإنجليزي - أرسنال (1)-(2) بورنموث
السبت، 03 مايو 2025 - 19:30
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أرسنال وبورنموث في الدوري الإنجليزي.
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ق 75 جووووول إيفانيلسون يسجل الثاني
ق 65 جووووول ديان هويسن يسجل التعادل برأسية
ق 34 جوووووول أول للجانرز بتوقيع ديكلان رايس.. راوغ الحارس بعد تمريرة من مارتن أوديجارد
بداية المباراة
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