انتهت في الدوري الإنجليزي - أرسنال (1)-(2) بورنموث

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أرسنال وبورنموث في الدوري الإنجليزي.

تابع من هنا

--

ق 75 جووووول إيفانيلسون يسجل الثاني

ق 65 جووووول ديان هويسن يسجل التعادل برأسية

ق 34 جوووووول أول للجانرز بتوقيع ديكلان رايس.. راوغ الحارس بعد تمريرة من مارتن أوديجارد

بداية المباراة