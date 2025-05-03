الدرجة الأولى الإنجليزية - 100 نقطة لـ ليدز وبيرنلي.. واكتمال معجزة لامبارد وهبوط لوتون

السبت، 03 مايو 2025 - 17:58

كتب : FilGoal

ليدز يونايتد

توج ليدز يونايتد بلقب دوري الدرجة الأولى الإنجليزية بفارق الأهداف عن بيرنلي بعدما وصلا لـ 100 نقطة.

ولأول مرة في تاريخ المسابقة يصل فريقان لـ 100 نقطة في موسم واحد من الدرجة الأولى الإنجليزية (شامبيونشيب).

وحقق ليدز الفوز في الجولة الأخيرة على بلايموث 2-1 وانتصر بيرنلي على ميلوال بنتيجة 3-1.

وتفوق ليدز بفضل فارق الأهداف الذي جاء في صالحه (+65) مقابل (+53) لبيرنلي.

وفاز ليدز بلقب الشامبيونشيب للمرة الخامسة في تاريخه والأولى منذ 2019-2020.

هبوط لوتون

وهبط لوتون بفارق الأهداف إلى الدرجة الثانية بعد عام واحد من تواجده في الدوري الإنجليزي الممتاز.

لوتون الموسم الماضي هبط من الدوري الإنجليزي للدرجة الأولى والآن في طريقه للثانية بعدما خسر من وست بروميتش ألبيون بنتيجة 5-3 وتوقف رصيده عند 49 نقطة.

وأفلت هال سيتي من الهبوط بتساويه مع لوتون متفوقا عليه بفارق الأهداف.

وبات لوتون تاون رابع فريق يهبط من الدوري الإنجليزي للدرجة الثانية في موسمين متتاليين بعد سونديون سيتي وولفرهامبتون وسندرلاند.

إلى الملحق

حسمت 4 فرق مقاعد الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل.

وتأهل شيفيلد يونايتد وسندرلاند سلفا، فيما حسم كوفنتري سيتي بقيادة فرانك لامبارد ثالث المقاعد باحتلال المركز الخامس.

وانتصر كوفنتري بنتيجة 2-0 على ميدلسبروه ورفع رصيده لـ 69 نقطة مرتقيا للمركز الخامس.

وكان لامبارد قد تولى تدريب الفريق وهو في المركز الـ 17 بدءا من الجولة 18 وبفارق نقطتين عن مراكز الهبوط، ليكمل المعجزة قائدا الفريق للمنافسة على بطاقة التأهل للدوري الإنجليزي.

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وحافظ بريستول سيتي على المركز السادس برصيد 68 نقطة بالتعادل مع بريستون 2-2.

وجاء الترتيب بعد نهاية الدوري ومرور 46 جولة

3 شيفيلد يونايتد: 90 نقطة

4 سندرلاند: 76 نقطة

5 كوفنتري: 69 نقطة

6 بريستول سيتي: 68 نقطة

وستقام مباراتي الملحق بين

بريستول سيتي × شيفيلد يونايتد.. الذهاب 8 مايو والإياب 12 مايو

كوفنتري × سندرلاند.. الذهاب 9 مايو والإياب 13 مايو

وسيقام النهائي على ملعب ويمبلي يوم 24 مايو الجاري في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

الدرجة الأولى الإنجليزية شامبيونشيب ليدز يونايتد بيرنلي
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