استبدال حكم ليستر وساوثامبتون بعد إصابته.. وفاردي يطلق صافرة لإنقاذه

شهدت مباراة ليستر سيتي ضد ساوثامبتون في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي واقعة غريبة بعد إصابة حكم المواجهة.

جايمي فاردي النادي : ليستر سيتي ليستر سيتي

وتعرض الحكم ديفيد ويب للإصابة في الدقيقة 21 بعد اصطدماه مع جوردان أيو لاعب ليستر سيتي ليسقط على الأرض.

ولم ينتبه اللاعبين لإصابة الحكم واستمروا في اللعب، إلى أن انتبه له جيمي فاردي قائد ليستر سيتي ليذهب إليه ثم حصل منه على الصافرة وأطلقها لإيقاف اللعب.

وبعد إيقاف اللعب تدخل الأطباء لإنقاذ الحكم الذي غادر الملعب لتلقي العلاج ولم يكمل المباراة.

واستمر اللعب متوقفا حتى الدقيقة 35 لتعود المباراة للاستئناف بقيادة الحكم الرابع صامويل باروت.

وكان جيمي فاردي سجل هدف تقدم ليستر سيتي في المباراة في الدقيقة 17.

وتأكد هبوط الفريقين ليستر سيتي وساوثامبتون إلى دوري الدرجة الثانية في الموسم المقبل.