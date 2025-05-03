الدوري الإنجليزي - أستون فيلا ينتصر على فولام ويشعل صراع مقاعد الأبطال
السبت، 03 مايو 2025 - 16:59
كتب : FilGoal
أشعل أستون فيلا فتيل الصراع على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بالفوز على فولام بنتيجة 1-0 في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.
وتتصارع 5 فرق على 3 مقاعد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وحسم ليفربول تأهله بالفعل بفضل حصد اللقب ويقترب أرسنال من التأهل أيضا برصيد 67 نقطة في المركز الثالث.
وتتصارع فرق مانشستر سيتي ونيوكاسل وتشيلسي ونوتنجهام فورست وأستون فيلا على 3 مقاعد مؤهلة لدوري الأبطال إذ يأتي الفارق بين الثالث والسابع 4 نقاط فقط.
3 مانشستر سيتي 64 نقطة من 35 مباراة
4 نيوكاسل 62 نقطة من 34 مباراة
5 تشيلسي 60 نقطة من 34 مباراة
6 نوتنجهام 60 نقطة من 34 مباراة
7 أستون فيلا 60 نقطة من 34 مباراة
وتحقق فوز الفيلانز أمام أنصارهم في ملعب فيلا بارك في الدقيقة 12.
ركنية نفذها جون مكجين ورأسية يوري تيليمانس أودعها في الشباك.
يوري تيليمانس يفتتح التسجيل لأستون فيلا#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #أستون_فيلا | #فولهام pic.twitter.com/2wRwJGqCOG— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 3, 2025
وألغى الحكم هدفا لفولام في الشوط الثاني كاد أن يعدّل النتيجة.
واستطاع فيلا من حصد الـ 3 نقاط ليُبقي على حظوظه في التأهل لدوري الأبطال للموسم الثاني على التوالي.
فوز فيلا أبقى فولام في المركز الثامن برصيد 51 نقطة.