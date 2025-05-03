في الجول يكشف موقف 16 لاعبا في الأهلي بنهاية الموسم الجاري

اقترب الموسم من النهاية، ويبدأ الأهلي في تحديد موقف لاعبيه استعدادا للموسم الجديد.

ويستعد الأهلي حاليا لكأس العالم للأندية وبالفعل ضم كل من محمود حسن "تريزيجيه" وفي انتظار الإعلان عن صفقتي محمد علي بن رمضان وأحمد سيد "زيزو"، كما استعار خدمات حمدي فتحي من الوكرة.

وبدأت إدارة الأهلي بالفعل التخطيط لقائمة الموسم الجديد لتحديد الراحلين والمستمرين مع الفريق في 2025-2026.

FilGoal.com يكشف لكم موقف 16 لاعبا في الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

حراسة المرمى

محمد الشناوي: محمد رمضان المدير الرياضي السابق أعلن توقيع قائد الأهلي على العقود وهو ما كشفه FilGoal.com في فبراير الماضي.

حمزة علاء: الحارس الشاب جدد تعاقد مع الأهلي ومن المنتظر أن يحصل على 9 ملايين جنيه في الموسم الواحد.

الدفاع

ياسر إبراهيم: محمد رمضان المدير الرياضي السابق أعلن توقيع المدافع على العقود ويتبقى الإعلان الرسمي من النادي.

رامي ربيعة: تعثرت مفاوضات تجديد المدافع بسبب مطالبة المالية المرتفعة والتي يرفضها النادي حتى الآن.

مصطفى العش: مستمر حتى كأس العالم للأندية، وعقب نهاية البطولة سيتفاوض الأهلي مع زد بشأن مستقبل اللاعب.

علي معلول: الأقرب هو رحيله بنهاية تعاقده الموسم الجاري مع الأهلي.

يحيى عطية الله: لا يفكر الأهلي في تفعيل بند الشراء نهائيا من سوتشي الروسي لينتهي مشواره مع الفريق بنهاية الموسم.

خالد عبد الفتاح: لجنة التخطيط أوصت بخروجه معارا لكن في انتظار قرار المدير الفني الجديد.

الوسط

عمرو السولية: الأقرب هو رحيله بنهاية تعاقده الموسم الجاري مع الأهلي وفقا لتوصيات لجنة التخطيط لكن موقفه النهائي لم يُحسم بعد.

كريم وليد: الأقرب هو رحيله بنهاية الموسم الجاري مع الأهلي، وعقده ينتهي في صيف 2026 وفقا لتوصيات لجنة التخطيط لكن موقفه النهائي لم يُحسم بعد.

أكرم توفيق: سيرحل عن الأهلي بنهاية الموسم صوب الشمال القطري في صفقة انتقال حر.

عمر الساعي: لجنة التخطيط أوصت بخروجه معارا لكن في انتظار قرار المدير الفني الجديد.

أليو ديانج: سيعود للأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية، لكن رغبة اللاعب الاستمرار في خوض تجربة احترافية بضغوط أقل وأرقام مالية أكبر.

الهجوم

محمد الضاوي "كريستو": الأقرب هو رحيله بنهاية الموسم الجاري مع الأهلي وفقا لتوصيات لجنة التخطيط لكن موقفه النهائي لم يُحسم بعد.

محمد عبد الله: لجنة التخطيط أوصت بخروجه معارا لكن في انتظار قرار المدير الفني الجديد.

أحمد عبد القادر: لم يتحدد موقفه من المشاركة في كأس العالم للأندية بسبب الإصابة، وفي انتظار قرار المدير الفني الجديد.

الأهلي ينتهي موسمه في الثامن والعشرين من مايو الجاري في الدوري المصري الذي ينافس بيراميدز على لقبه.

وسيبدأ لاحقا الاستعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية حيث سيلتقي في دور المجموعات كل من إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس الإسباني وبورتو البرتغالي.

وعقب نهاية مونديال الأندية سيبدأ الأهلي الاستعداد للموسم الجديد رفقة مدربه الجديد الذي لم يُعلن عنه بعد.