خبر في الجول - الأهلي يحسم ملف عقد الشناوي.. وهذا شرط إمكانية إعارته

السبت، 15 فبراير 2025 - 01:37

كتب : أحمد الخولي

مران الأهلي - محمد الشناوي

حسم النادي الأهلي ملف تجديد عقد حارس مرمى الفريق وقائده محمد الشناوي.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي اتفق مع الشناوي على التجديد لمدة موسمين.

وأوضح النادي أنه لن يقف في طريق خروج اللاعب معارا إن أتاه عرض مناسب وتوافق مع رغبته.

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ويأتي ذلك تقديرا لتضحياته المادية السابقة وتمسكه بالاستمرار مع الفريق رغم العروض الكبيرة التي أتته.

وكان عقد الشناوي ينتهي في يونيو المقبل.

وبذلك يستمر عقده ممتدا مع النادي الأحمر حتى صيف 2027.

ومثل الشناوي -36 عاما- الأهلي في 315 مباراة حتى الآن.

الحارس الذي بدأ مسيرته في القلعة الحمراء، انتقل إلى طلائع الجيش في 2009، ومنه إلى حرس الحدود معارا في 2012، ثم إلى بتروجت في 2013، قبل عودته إلى الأهلي في 2016.

وحقق الشناوي مع الأهلي لقب الدوري المصري 7 مرات، أولها في 2007-2008 شابا.

كما فاز معه بكأس مصر 5 مرات، كأس السوبر المصري 6 مرات.

وعلى المستوى القاري توج الشناوي بدوري أبطال إفريقيا 4 مرات، وكأس السوبر الإفريقي مرتين.

محمد الشناوي الدوري المصري الأهلي
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