بين بالاس وسيتي.. تحديد موعد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025

حدد الاتحاد الإنجليزي موعد مباراة نهائي كأس الاتحاد بين كريستال بالاس ومانشستر سيتي.

وتأهل الفريقان بالفوز على أستون فيلا ونوتنجهام فورست على الترتيب في نصف النهائي.

وستقام المباراة النهائية على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

وستبدأ المباراة في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ليوم السبت 17 مايو الجاري.

ويخوض بالاس النهائي لأول مرة منذ 2016 فيما تأهل سيتي للنهائي للموسم الثالث على التوالي.

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وسيحصد البطل على 2 مليون جنيه إسترليني والوصيف مليون جنيه إسترليني.

ويعد أرسنال الأكثر تتويجا باللقب برصيد 14 لقبا آخرها 2020.

وحقق سيتي اللقب 7 مرات آخرها 2023.

فيما لم يحقق بالاس اللقب من قبل ويخوض النهائي للمرة الثالثة في تاريخه.