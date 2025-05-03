مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: مومو كمارا أتم اتفاقه مع مينيسوتا يونايتد الأمريكي

السبت، 03 مايو 2025 - 13:54

كتب : عمرو نبيل

مومو كمارا - منتخب سيراليون للشباب

أتم مومو كمارا لاعب منتخب سيراليون تحت 20 عانا اتفاقه مع أحد الأندية الأمريكية.

وخطف كمارا الأنظار في كأس إفريقيا تحت 20 عاما المقامة في مصر والمؤهلة لكأس العالم في تشيلي.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com : "مومو كمارا أتم اتفاقه بشأن الانتقال نادي مينيسوتا يونايتد الأمريكي لمدة 3 سنوات".

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وأضاف "اللاعب سيجري الكشف الطبي عقب انتهاء بطولة إفريقيا تحت 20 عاما".

كمارا سجل 3 أهداف هاتريك في شباك منتخب مصر في المباراة التي فاز بها منتخب سيراليون 4-1.

صاحب الـ19 عاما بدا مسيرته في الدوري النيجيري قبل الانتقال لفريق ليتشويس البرتغالي في صيف 2024.

ومن المقرر أن ينتقل كمارا إلى مينيسوتا يونايتد في صفقو انتقال حر.

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