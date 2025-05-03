جوارديولا: الفوز المتتالي سبب احتلالنا مركز مؤهل لأبطال أوروبا.. ودي بروين لا يعوض

السبت، 03 مايو 2025 - 01:04

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

أرجع بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي سبب احتلال فريقه لمركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل إلى الفوز المتتالي.

وقاد هدف كيفن دي بروين فريقه مانشستر سيتي للفوز على ولفرهامبتون بنتيجة 1-0 في افتتاح الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب البرتغالي عبر سكاي سبورتس: "التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في أيدينا، نركز للحصول على الـ9 نقاط المتاحين، إذا حققنا ذلك سنصل إلى أبطال أوروبا".

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وأضاف "ولفرهامبتون فريق استثنائي ومذهل ويلعب بطريقة رائعة ولديه القوة البدنية والسرعة".

وأكمل "عانينا كثيرا بسبب الفرص التي سنحت لهم، كنا أفضل بعد الهدف، النتيجة مهمة للغاية".

وتابع "فزنا بالعديد من المباريات المتتالية مما ساعدنا للوصول لمركزنا الحالي".

وواصل "أشكر كيفن دي بروين على مساهمته في المباريات سواء ضد كريستال بالاس حيث سجل هدفا وأمام ولفرهامبتون كذلك، أريد الأفضل له، لا يمكن أن ننجز ما أنجزناه في الأعوام الماضية بدونه".

وأنهى حديثه قائلا: "يكاد يكون من المستحيل تعويض دي بروين وهذه النوعية من اللاعبين".

الفوز ارتقى بكتيبة بيب جوارديولا للمركز الثالث برصيد 64 نقطة بفارق نقطتين عن نيوكاسل.

فيما تعرض الذئاب لأول خسارة بعد 6 انتصارات متتالية وظل في المركز الثالث عشر.

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