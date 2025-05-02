بمشاركة مرموش.. هدف بلجيكي يقود مانشستر سيتي للفوز على ولفرهامبتون

قاد هدف بلجيكي مانشستر سيتي للفوز على ولفرهامبتون بنتيجة 1-0 في افتتاح الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

سجل هدف اللقاء الوحيد: كيفين دي بروين.

ورفع دي بروين رصيده لـ 4 أهداف هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

الفوز ارتقى بكتيبة بيب جوارديولا للمركز الثالث برصيد 64 نقطة بفارق نقطتين عن نيوكاسل.

فيما تعرض الذئاب لأول خسارة بعد 6 انتصارات متتالية وظل في المركز الثالث عشر.

التشكيل

بدأ برناردو سيلفا اللقاء أساسيا ليصل لـ 400 مباراة بقميص سيتي.

فيما تواجد عمر مرموش أساسيا كجناح أيمن وبدأ دي بروين كمهاجم وهمي وعلى اليسار مواطنه جيريمي دوكو.

وصف المباراة

التهديد الأول جاء عن طريق روبن دياش بتسديدة مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 2.

استمرت سيطرة سيتي وفي الدقيقة 21 مرت تصويبة مرموش أعلى العارضة بعد تشتيت خاطئ من الدفاع.

وكاد سيميدو أن يصنع أول أهداف الضيوف في الدقيقة التالية بعد بينية كسرت خط دفاع سيتي توغل على إثرها للمنطقة ومرر عرضية أرضية مرت من أمام أقدام المهاجم بغرابة.

وفي الدقيقة 28 تعاطف القائم الأيسر مع إيدرسون ومنع هدف للجزائري ريان أيت نوري ثم تابعها مجددا لتجدي يوشكو جفارديول يشتت من أمام المرمى.

واهتزت الشباك لأول مرة بعد عرضية أرضية من دوكو لمواطنه دي بروين هزت الشباك معلنة أولى الأهداف في الدقيقة 35.

شوط أول انتهى بتقدم أصحاب الأرض.

في الشوط الثاني منع القائم الأيمن تسديدة من ماتيوس كونيا في الدقيقة 57.

وحاول مرموش في الدقيقة 68 لكن تسديدته علت العارضة.

ثم بعد دقيقتين مرت تسديدة ماتيو كوفاسيتش بجوار القائم الأيمن ليظل التقدم 1-0 قائما.

وفي الدقيقة 83 خرج مرموش وعوضه ريكو لويس ضمن 3 تغييرات لكتيبة بيب جوارديولا.

مرت الدقائق الأخيرة دون جديد لينتصر سيتي ويعزز حظوظه في التأهل لدوري أبطال أوروبا في ظل الصراع الرباعي مع نوتنجهام فورست ونيوكاسل وأستون فيلا.