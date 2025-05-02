رمضان: كولر فقد الشغف وليس السيطرة.. وهذه حقيقة عقوبة عاشور وإصابة عمر كمال

الجمعة، 02 مايو 2025 - 23:48

كتب : FilGoal

محمد رمضان - الأهلي

أبدى محمد رمضان المدير الرياضي السابق للنادي الأهلي اعتقاده أن مارسيل كولر المدير الفني السابق لم يفقد السيطرة على غرفة الملابس، وإنما فقد الشغف.

وقال رمضان في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "شعرت أن شغف كولر بدأ يقل في الفترة الأخيرة وربما هذا ما تسبب في التراجع. بعض المدربين كانوا ينجحون بفضل شخصيتهم الطيبة ونمنحهم كل ما لدينا لهذا السبب".

وأضاف "في آخر أسبوعين بدأ يجتمع مع اللاعبين ويتحدث معهم ويمنحهم وعودا ولا يخلفها كما كانوا يشتكون من قبل. ربما لم يكن التوقيت مناسبا وربما كان في طريقه لاستعادة هذا الشغف ولكن كل شيء انقلب بهدف واحد (أمام صنداونز)".

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وعن وجود لمسة من المدرب العام سامي قمصان على أفكار مباراة الذهاب أمام صنداونز قال: "هذا لم يحدث. كولر يأخذ الاستشارات الفنية من قمصان فقط ولكن كل ما يخرج في المباريات أفكاره بالكامل".

وأوضح "من وجهة نظري لم أكن مع استمرار كولر وأرى أن هذا كان التوقيت المناسب لرحيله. أداء اللاعبين بدأ ينخفض ويفقد الثبات عبر المباريات في هذه الفترة".

وكشف "قبل شهرين تقريبا كانت هناك ملفات وأسماء أخرى لمدربين ولكننا كنا ننتظر.. فإن سارت الأمور جيدا لم تكن هناك حاجة للتغيير. كولر أفضل مدرب في تاريخ الأهلي في الألفية الحالية بالأرقام والنتائج وأفضل حتى من جوزيه ولكن الأداء لم يرسخ لذلك".

وتابع "عقوبة إمام عاشور كانت بسبب التجاوز ضد محمد الشناوي. قائد الفريق كان يلوم اللاعبين بشكل جماعي على التقصير ولكن رد عاشور كان أكثر عنفا بالنظر لما قاله الشناوي ولم يحدث أي اشتباك جسدي كما أشيع. لم أكن حاضرا لهذه الواقعة ولكن سألت الجميع قبل اتخاذ القرار".

وأكمل "لست مع الإعلان عن كل العقوبات ولكن العقوبة ضد التجاوز الأخلاقي يجب إعلانها لتكون عبرة لبقية اللاعبين من وجهة نظري. هناك عقوبات بسيطة وداخلية لم يتم الإعلان عنها".

أما عن شائعة تعرض عمر كمال للضرب في واقعة إصابته قال: "لماذا يصدق الناس هذه الواقعة؟ إذا فرضنا أن هناك لاعبا أصاب زميله عمدا في شجار، فمن "واسطته" حتى لا يتم معاقبته؟ عاقبنا لاعبين على خطأ لفظي لا أكثر، فهل يُعقل أن يُفلت لاعب بإصابة زميله"؟

وعن قرار رحيله أوضح "فضلت الاعتذار عن عدم استكمال عملي بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا حتى لا يكون هناك حرجا لمن يتولى المسؤولية بعد ذلك. صليت استخارة قبل اتخاذ هذا القرار فوجدت نفسي أفكر في صيغة الاعتذار بالفعل وهنا وصلتني الإجابة وحسمت قراري".

وأكمل "لم أحب العمل في كرة القدم بعد الاعتزال وكنت أبحث عن العمل الخاص لهذا السبب.. ولكن وجدت طارق سليم يطلب مني العمل كمدير كرة بعد اعتزالي بوقت قصير للغاية".

أما عما تردد بشأن عدم رغبة كولر في تواجده كمدير للكرة قال: "حين أردت الرحيل في فترة ما وجدته يطلب مني الاستمرار حتى كأس العالم للأندية عكس كل ما تردد".

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