Gaming - محمد صلاح على رأس التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي في FC 25

الجمعة، 02 مايو 2025 - 23:22

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل مع جماهير ليفربول

تواجد محمد صلاح نجم ليفربول بطل الدوري الإنجليزي على رأس التشكيل المثالي للمسابقة في لعبة FC 25.

وصدرت بطاقة خاصة لمحمد صلاح بتقييم إجمالي 97 كأعلى لاعب تقييما في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

وتعد تلك أعلى بطاقة تصدر للنجم المصري منذ فيفا 22 للتشكيل المثالي لموسم 2021-22 آنذاك.

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ويمكن لصلاح أن يشغل مراكز الجناح الأيمن ولاعب الوسط الأيمن والمهاجم.

ويمتلك 4 خواص خاصة وهي: التسديدة المقوسة، واللمسة الأولى والتمريرة الحاسمة والتسديد بوجه القدم.

وضم التشكيل 5 لاعبين من ليفربول هم صلاح وفيرجيل فان دايك وراين خرافينبرخ وأليكسيس ماك أليستر وترينت ألكسندر أرنولد.

وتعد تلك عاشر بطاقة تصدر لمحمد صلاح في النسخة الحالية من اللعبة.

وساهم صلاح في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ 20 في تاريخه بتسجيل 28 هدفا وصناعة 18.

محمد صلاح FC 25 gaming
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