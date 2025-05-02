Gaming - محمد صلاح على رأس التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي في FC 25
الجمعة، 02 مايو 2025 - 23:22
كتب : FilGoal
تواجد محمد صلاح نجم ليفربول بطل الدوري الإنجليزي على رأس التشكيل المثالي للمسابقة في لعبة FC 25.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
وصدرت بطاقة خاصة لمحمد صلاح بتقييم إجمالي 97 كأعلى لاعب تقييما في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.
وتعد تلك أعلى بطاقة تصدر للنجم المصري منذ فيفا 22 للتشكيل المثالي لموسم 2021-22 آنذاك.
ويمكن لصلاح أن يشغل مراكز الجناح الأيمن ولاعب الوسط الأيمن والمهاجم.
ويمتلك 4 خواص خاصة وهي: التسديدة المقوسة، واللمسة الأولى والتمريرة الحاسمة والتسديد بوجه القدم.
وضم التشكيل 5 لاعبين من ليفربول هم صلاح وفيرجيل فان دايك وراين خرافينبرخ وأليكسيس ماك أليستر وترينت ألكسندر أرنولد.
وتعد تلك عاشر بطاقة تصدر لمحمد صلاح في النسخة الحالية من اللعبة.
Setting the standard.
Introducing the #FC25 @premierleague Team of the Season.
Find out more: https://t.co/VkqQWvCaFb#TOTS pic.twitter.com/M1EQ9PFE7k— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) May 2, 2025
وساهم صلاح في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ 20 في تاريخه بتسجيل 28 هدفا وصناعة 18.