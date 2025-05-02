هيثم شعبان: صنعنا عدد مقبول من الفرص ضد زد.. وكنا أقرب للفوز

أثنى هيثم شعبان المدير الفني لـ طلائع الجيش على لاعبي فريقه في عملية صناعة الفرص ضد زد.

أشكر عبد الحميد بسيوني لبناء فريق قوي، أصعب مرحلة للمدرب والنادي عندما يضطر للبناء.

وقال شعبان لأون سبورت 1: "أعرف أن الفريق به لاعبين جيدين وكذلك طبيعة مرحلة البناء، لذلك أشكر عبد الحميد بسيوني على تخطيه هذه المرحلة وتقديمه الكثير للكرة المصرية الفترة الماضية".

وأضاف "كنا أقرب للفوز وحاولنا الحصول على الـ3 نقاط في ظل الظروف التي نمر بها ونريد الخروج مركزنا والتقدم للأمام".

وأكمل "طلائع الجيش في مركز خطر؟ الصراع قوي ويجب أن نستشعر ذلك حتى لو فرصنا في البقاء كبيرة لكن علينا الحذر بشدة.

وتابع "زد يلعب بطريقة 3-4-3 وتعطيهم الفرصة لاستخدام عرض الملعب عن طريق ظهيري الخلف الأيمن والأيسر".

وأنهى حديثه قائلا: "عدد الفرص التي صنعناها كان مقبولا طبقا للفترة القصيرة التي عملنا فيها، لكن سنحاول زيادة عدد الفرص لتحقيق الفوز الفترة المقبلة".

وشهدت المباراة ظهور هيثم شعبان الأول كمدير فني لطلائع الجيش.

وللمرة الأولى تاريخيا بينهما تنتهي مباراة بالتعادل، إذ انتهت المباريات السابقة بينهما فوز أحد الفريقين.

وتواجه الفريقان 7 مرات من قبل وفاز طلائع الجيش 5 مرات وانتصر زد مرة واحدة وهذا اللقاء هو الأول الذي ينتهي بالتعادل.

ولم يتمكن طلائع الجيش من تحقيق الفوز في بطولة الدوري في المباريات الـ6 الأخيرة.

وخسر طلائع الجيش 4 مباريات من الـ6 وتعادل مرتين.

بينما انتصر زد على الإسماعيلي في الجولة قبل الماضية بهدفين دون رد.

وبهذا التعادل وصل زد للنقطة 28 في صدارة جدول ترتيب المرحلة النهائية لتحديد الهابطين.

ووصل طلائع الجيش للنقطة 22 في المركز الرابع.