خبر في الجول - مدير رياضي برتغالي لـ زد
الجمعة، 02 مايو 2025 - 23:10
كتب : عمرو نبيل
توصل نادي زد لاتفاق لتعيين البرتغالي روي بورجوس مديرا رياضيا لفريق كرة القدم.
وحسبما علم FilGoal.com فإن بورجوس سيبدأ مهام عمله في النادي خلال الفترة المقبلة.
وبذلك أصبح زد أول نادي مصري يتعاقد مع مدير رياضي أجنبي.
من هو بورجوس؟
سبق أن شغل محاضر بجامعة لوسوفونا البرتغالية، ومدير تنفيذي لنادي بوافيشتا البرتغالي.
عمل كمدرب لفرق الشباب في نادي فيتوريا جيماريش وفاماليساو البرتغاليان.
ويحتل زد صدارة جدول ترتيب المرحلة النهائية لتحديد الهابطين برصيد 28 نقطة بعد مرور 4 جولات.
ويقضي الفريق ثاني مواسمه مع كبار الدوري المصري منذ عودته من الدرجة الثانية.
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