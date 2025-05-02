خبر في الجول - مدير رياضي برتغالي لـ زد

رمضان: اخترت شوقي لأنه لم يحاول التقرب مني.. ورفضنا عرضا ضخما لبيع وسام أبو علي

محمد رمضان يكشف حقيقة مشاكل كولر مع اللاعبين وكواليس استبعاد كهربا في الإمارات

هيثم شعبان: صنعنا عدد مقبول من الفرص ضد زد.. وكنا أقرب للفوز

حمادة صدقي: تبديلاتي ضد طلائع الجيش بسبب الإجهاد.. وحزين للتعادل

للمرة الأولى.. طلائع الجيش يتعادل مع زد دون أهداف

في الجول يكشف مدة تعاقد وقيمة انتقال بن رمضان لـ الأهلي

مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول المواصفات المستهدفة للمدرب الجديد

صلاح أمين: التوتر سبب إهدار الفرص ضد الإسماعيلي.. وسنتخلص من عدم التوفيق