حمادة صدقي: تبديلاتي ضد طلائع الجيش بسبب الإجهاد.. وحزين للتعادل

كشف حمادة صدقي المدير الفني لـ زد أن جميع التبديلات التي أجراها ضد طلائع الجيش كانت بسبب الإجهاد.

وتعادل طلائع الجيش مع زد بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وقال صدقي لقناة أون سبورت 1: "حزين للغاية من تحقيق التعادل، الفوز كان سيدفعنا كثيرا للأمام".

وأضاف "طلائع الجيش سيطر على الشوط الثاني، لكن المباراة كانت فقيرة على مستوى الفرص".

وأكمل "أشكر اللاعبين على مجهودهم، الحصول على النقطة جيدة، لكن المباراة لم تتمتع بالفرص الحقيقية على مرمى الفريقين".

وأنهى حديثه قائلا: "جميع التبديلات التي أجريتها كانت بسبب إجهاد اللاعبين، وليس لسبب فني أو تكتيكي".

وشهدت المباراة ظهور هيثم شعبان الأول كمدير فني لطلائع الجيش.

وللمرة الأولى تاريخيا بينهما تنتهي مباراة بالتعادل، إذ انتهت المباريات السابقة بينهما فوز أحد الفريقين.

وتواجه الفريقان 7 مرات من قبل وفاز طلائع الجيش 5 مرات وانتصر زد مرة واحدة وهذا اللقاء هو الأول الذي ينتهي بالتعادل.

ولم يتمكن طلائع الجيش من تحقيق الفوز في بطولة الدوري في المباريات الـ6 الأخيرة.

وخسر طلائع الجيش 4 مباريات من الـ6 وتعادل مرتين.

بينما انتصر زد على الإسماعيلي في الجولة قبل الماضية بهدفين دون رد.

وبهذا التعادل وصل زد للنقطة 28 في صدارة جدول ترتيب المرحلة النهائية لتحديد الهابطين.

ووصل طلائع الجيش للنقطة 22 في المركز الرابع.