حمادة صدقي: تبديلاتي ضد طلائع الجيش بسبب الإجهاد.. وحزين للتعادل

الجمعة، 02 مايو 2025 - 22:48

كتب : FilGoal

حمادة صدقي

كشف حمادة صدقي المدير الفني لـ زد أن جميع التبديلات التي أجراها ضد طلائع الجيش كانت بسبب الإجهاد.

وتعادل طلائع الجيش مع زد بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وقال صدقي لقناة أون سبورت 1: "حزين للغاية من تحقيق التعادل، الفوز كان سيدفعنا كثيرا للأمام".

أخبار متعلقة:
النتائج السلبية متواصلة.. الإسماعيلي يخسر من زد بهدفين كأس العاصمة - سيراميكا يكتسح زد ويتأهل لربع النهائي.. والمصري والمحلة يودعان الجونة يواصل الاستفاقة بالانتصار بـ 10 لاعبين على زد في الدوري انتهت في كأس العاصمة - غزل المحلة (0)-(0) المصري.. زد (1)-(4) سيراميكا كليوباترا

وأضاف "طلائع الجيش سيطر على الشوط الثاني، لكن المباراة كانت فقيرة على مستوى الفرص".

وأكمل "أشكر اللاعبين على مجهودهم، الحصول على النقطة جيدة، لكن المباراة لم تتمتع بالفرص الحقيقية على مرمى الفريقين".

وأنهى حديثه قائلا: "جميع التبديلات التي أجريتها كانت بسبب إجهاد اللاعبين، وليس لسبب فني أو تكتيكي".

وشهدت المباراة ظهور هيثم شعبان الأول كمدير فني لطلائع الجيش.

وللمرة الأولى تاريخيا بينهما تنتهي مباراة بالتعادل، إذ انتهت المباريات السابقة بينهما فوز أحد الفريقين.

وتواجه الفريقان 7 مرات من قبل وفاز طلائع الجيش 5 مرات وانتصر زد مرة واحدة وهذا اللقاء هو الأول الذي ينتهي بالتعادل.

ولم يتمكن طلائع الجيش من تحقيق الفوز في بطولة الدوري في المباريات الـ6 الأخيرة.

وخسر طلائع الجيش 4 مباريات من الـ6 وتعادل مرتين.

بينما انتصر زد على الإسماعيلي في الجولة قبل الماضية بهدفين دون رد.

وبهذا التعادل وصل زد للنقطة 28 في صدارة جدول ترتيب المرحلة النهائية لتحديد الهابطين.

ووصل طلائع الجيش للنقطة 22 في المركز الرابع.

حمادة صدقي زد الدوري المصري طلائع الجيش
نرشح لكم
رمضان: اخترت شوقي لأنه لم يحاول التقرب مني.. ورفضنا عرضا ضخما لبيع وسام أبو علي محمد رمضان يكشف حقيقة مشاكل كولر مع اللاعبين وكواليس استبعاد كهربا في الإمارات هيثم شعبان: صنعنا عدد مقبول من الفرص ضد زد.. وكنا أقرب للفوز خبر في الجول - مدير رياضي برتغالي لـ زد للمرة الأولى.. طلائع الجيش يتعادل مع زد دون أهداف في الجول يكشف مدة تعاقد وقيمة انتقال بن رمضان لـ الأهلي مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول المواصفات المستهدفة للمدرب الجديد صلاح أمين: التوتر سبب إهدار الفرص ضد الإسماعيلي.. وسنتخلص من عدم التوفيق
أخر الأخبار
جوارديولا: الفوز المتتالي سبب احتلالنا مركز مؤهل لأبطال أوروبا.. ودي بروين لا يعوض ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد دعم عبد المنعم.. نيس ينتصر على ريمس بهدف وحيد ساعة | الكرة الأوروبية
دي بروين: لا أعرف خطوتي المقبلة بعد.. وهذا هدفي مع سيتي ساعة | الكرة الأوروبية
بمشاركة مرموش.. هدف بلجيكي يقود مانشستر سيتي للفوز على ولفرهامبتون 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
رمضان: اخترت شوقي لأنه لم يحاول التقرب مني.. ورفضنا عرضا ضخما لبيع وسام أبو علي 2 ساعة | الدوري المصري
دربي جديد.. نادي باريس يتأهل للدوري الفرنسي بعد 47 عاما 2 ساعة | الكرة الأوروبية
رمضان: كولر فقد الشغف وليس السيطرة.. وهذه حقيقة عقوبة عاشور وإصابة عمر كمال 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - الأهلي يتوصل لاتفاق لضم زين وكاشباريك ثنائي يد دينامو بوخارست 2 ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رحيل كولر 2 خبر في الجول – الأهلي يتمم اتفاقه لضم محمد علي بن رمضان ويحصل على توقيعه 3 بعد رحيل كولر.. الأهلي يكشف موعد الإعلان عن الجهاز الفني المؤقت 4 في الجول يكشف الموقف الحالي لطلبات كولر من الأهلي بعد فسخ العقد