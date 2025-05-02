بيب جوارديولا يوضح حقيقة رحيله عن مانشستر سيتي

أوضح بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي حقيقة انتهاء مشواره التدريبي عقب نهاية عقده مع الفريق الإنجليزي.

وينتهي تعاقد بيب جوارديولا مع سيتي في صيف 2027، أي يتبقى في عقده موسمين.

ونقلت بعض التقارير تصريح للإسباني يفيد برحيله عن سيتي بنهاية الموسم.

وقال بيب عبر سكاي سبورتس قبل لقاء ولفرهامبتون: "لم أقل إنني سأرحل بنهاية الموسم عن مانشستر سيتي".

وأضاف "قلت إنني عندما ينتهي مشواري هنا بعد 3-4-5 مواسم سأحصل على فترة راحة، هذا كل ما في الأمر".

"I don't know...I will take a break" Pep Guardiola addresses his future at Manchester City amid reports linking him with a departure 😯 pic.twitter.com/UVLnVYgTgF — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 2, 2025

المدرب البالغ 54 عاما توج مع مانشستر سيتي بـ 18 لقبا مختلفا محليا وقاريا وعالميا منذ تولي المهمة في 2016.

ويحاول سيتي خطف مقعد مؤهل لدوري الأبطال الموسم المقبل إذ يحتل المركز الرابع برصيد 61 نقطة.

ويأتي خلفه كل من تشيلسي ونوتنجهام فورست بفارق نقطة، فيما يسبقه نيوكاسل بنقطة في المركز الثالث.

ويأمل بيب إنهاء الموسم الحالي بلقب إذ سيخوض نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بلقاء كريستال بالاس.