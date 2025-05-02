بيب جوارديولا يوضح حقيقة رحيله عن مانشستر سيتي

الجمعة، 02 مايو 2025 - 22:22

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

أوضح بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي حقيقة انتهاء مشواره التدريبي عقب نهاية عقده مع الفريق الإنجليزي.

وينتهي تعاقد بيب جوارديولا مع سيتي في صيف 2027، أي يتبقى في عقده موسمين.

ونقلت بعض التقارير تصريح للإسباني يفيد برحيله عن سيتي بنهاية الموسم.

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وقال بيب عبر سكاي سبورتس قبل لقاء ولفرهامبتون: "لم أقل إنني سأرحل بنهاية الموسم عن مانشستر سيتي".

وأضاف "قلت إنني عندما ينتهي مشواري هنا بعد 3-4-5 مواسم سأحصل على فترة راحة، هذا كل ما في الأمر".

المدرب البالغ 54 عاما توج مع مانشستر سيتي بـ 18 لقبا مختلفا محليا وقاريا وعالميا منذ تولي المهمة في 2016.

ويحاول سيتي خطف مقعد مؤهل لدوري الأبطال الموسم المقبل إذ يحتل المركز الرابع برصيد 61 نقطة.

ويأتي خلفه كل من تشيلسي ونوتنجهام فورست بفارق نقطة، فيما يسبقه نيوكاسل بنقطة في المركز الثالث.

ويأمل بيب إنهاء الموسم الحالي بلقب إذ سيخوض نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بلقاء كريستال بالاس.

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