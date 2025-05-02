للمرة الأولى.. طلائع الجيش يتعادل مع زد دون أهداف

تعادل طلائع الجيش مع زد بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

واتسمت المباراة بقلة الفرص على مرمى الفريقين.

وشهدت المباراة ظهور هيثم شعبان الأول كمدير فني لطلائع الجيش.

وللمرة الأولى تاريخيا بينهما تنتهي مباراة بالتعادل، إذ انتهت المباريات السابقة بينهما فوز أحد الفريقين.

وتواجه الفريقان 7 مرات من قبل وفاز طلائع الجيش 5 مرات وانتصر زد مرة واحدة وهذا اللقاء هو الأول الذي ينتهي بالتعادل.

ولم يتمكن طلائع الجيش من تحقيق الفوز في بطولة الدوري في المباريات الـ6 الأخيرة.

وخسر طلائع الجيش 4 مباريات من الـ6 وتعادل مرتين.

بينما انتصر زد على الإسماعيلي في الجولة قبل الماضية بهدفين دون رد.

وبهذا التعادل وصل زد للنقطة 28 في صدارة جدول ترتيب المرحلة النهائية لتحديد الهابطين.

ووصل طلائع الجيش للنقطة 22 في المركز الرابع.