انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (1)-(0) ولفرهامبتون.. فوز بهدف دي بروين

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

ويبدأ عمر مرموش أساسيا في هجوم مانشستر سيتي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع برصيد 61 نقطة، بفارق نقطة عن ملاحقيه تشيلسي ونوتنجهام، ونقطة عن نيوكاسل الذي يسبقه في المركز الثالث.

بينما يحتل وولفرهامبتون المركز الثالث عشر برصيد 41 نقطة.

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انتهت

ق 87: خروج مرموش ومشاركة فودين

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 35: جوووول أوووول دي بروين يسجل لسيتي بعد تحويل عرضية دوكو في الشباك.

ق 27: القائم يمنع تسديدة أيت نوري ثم متابعته يشتتها جفارديول من على خط المرمى

ق 22: مرتدة سريعة لولفرهامبتون وعرضية تمر من أمام المهاجم دون أهداف

ق 21: تشتيت دفاعي يصل لمرموش الذي سدد كرة علت العارضة

بداية اللقاء