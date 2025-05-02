تشكيل مانشستر سيتي - مرموش يقود حملة مقعد الأبطال ضد وولفرهامبتون
الجمعة، 02 مايو 2025 - 21:36
كتب : FilGoal
أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن تشكيل فريقه لمواجهة وولفرهامبتون في افتتاح منافسات الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويشارك عمر مرموش أساسيا مع مانشستر سيتي.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: إيدرسون
خط الدفاع: ماتيوس نونيز - روبن دياز - يوشكو جفارديول - نيكو أورايلي
خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش - إلكاي جوندوجان
أمامهما: برناردو سيلفا - كيفن دي بروين - جيريمي دوكو
خط الهجوم: عمر مرموش
ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع برصيد 61 نقطة، بفارق نقطة عن ملاحقيه تشيلسي ونوتنجهام، ونقطة عن نيوكاسل الذي يسبقه في المركز الثالث.
بينما يحتل وولفرهامبتون المركز الثالث عشر برصيد 41 نقطة.
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