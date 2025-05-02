تشكيل مانشستر سيتي - مرموش يقود حملة مقعد الأبطال ضد وولفرهامبتون

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن تشكيل فريقه لمواجهة وولفرهامبتون في افتتاح منافسات الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشارك عمر مرموش أساسيا مع مانشستر سيتي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ماتيوس نونيز - روبن دياز - يوشكو جفارديول - نيكو أورايلي

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش - إلكاي جوندوجان

أمامهما: برناردو سيلفا - كيفن دي بروين - جيريمي دوكو

خط الهجوم: عمر مرموش

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع برصيد 61 نقطة، بفارق نقطة عن ملاحقيه تشيلسي ونوتنجهام، ونقطة عن نيوكاسل الذي يسبقه في المركز الثالث.

بينما يحتل وولفرهامبتون المركز الثالث عشر برصيد 41 نقطة.