في الجول يكشف مدة تعاقد وقيمة انتقال بن رمضان لـ الأهلي
الجمعة، 02 مايو 2025 - 21:17
كتب : أحمد الخولي
أعلن نادي فرينفاروتشي المجري انتقال محمد علي بن رمضان لصفوف الأهلي.
محمد علي بن رمضان
النادي : فرينكفاروزي
وسبق أن كشف FilGoal.com منذ أيام أن الأهلي حصل على توقيع محمد علي بن رمضان ليكون ضمن صفقات الموسم الجديد. (طالع التفاصيل)
وحسبما علم FilGoal.com فإن الدولي التونسي سينضم للأهلي بعقد يمتد لـ 4 مواسم بمقابل مادي يصل لـ مليون و800 ألف دولار.
وقال المدير الرياضي في بوكادست خاص بالنادي نشر على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: "في الأشهر الأخيرة تواصل الأهلي معنا عدة مرات، وارتفعت وتيرة المفاوضات مؤخرا".
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