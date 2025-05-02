كما كشف في الجول.. المدير الرياضي لـ فرينفاروتشي: بن رمضان إلى الأهلي

الجمعة، 02 مايو 2025 - 19:43

كتب : أحمد الخولي

محمد علي بن رمضان

أعلن تاماس هاجنال المدير الرياضي لـ فرينفاروتشي المجري إتمام الأمور التعاقدية لانتقال التونسي محمد علي بن رمضان لصفوف الأهلي.

وسبق أن كشف FilGoal.com منذ أيام أن الأهلي حصل على توقيع محمد علي بن رمضان ليكون ضمن صفقات الموسم الجديد. (طالع التفاصيل)

وقال المدير الرياضي في بوكادست خاص بالنادي نشر على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: "في الأشهر الأخيرة تواصل الأهلي معنا عدة مرات، وارتفعت وتيرة المفاوضات مؤخرا".

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وواصل "توصل الفريقان لاتفاق أمس ووقعنا العقود واليوم اللاعب وقع على عقود انتقاله".

وأضاف "وإذا اجتاز الفحص الطبي الإلزامي سيصبح لاعبا للأهلي بدءا من الموسم المقبل".

وأتم "الصفقة تمت بشروط تجارية مفيدة للنادي المجري".

وأعلن النادي بشكل رسمي عبر موقعه برحيل بن رمضان بنهاية الموسم.

التونسي صاحب الـ 25 عاما خاض 74 مباراة منذ وصوله سجل 8 أهداف وصنع 11 هدفا.

ويعد بن رمضان ثالث صفقات الأهلي في الصيف بعدما أعلن الأهلي ضم محمود حسن "تريزيجيه" من الريان القطري.

كما اتفق الأهلي مع أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك للانتقال إلى الفريق بنهاية الموسم بعد نهاية تعاقده مع الأبيض في صفقة انتقال حر.

وكذلك أعلن الأهلي ضم حمدي فتحي من الوكرة القطري على سبيل الإعارة للمشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية فقط.

وتتبقى 5 مباريات لبطل المجر هذا الموسم 4 منها في الدوري المجري، حيث يتصدر الترتيب بفارق 3 نقاط عن أكاديمية بوشكاش.

كما سيخوض نهائي كأس المجر يوم 14 مايو الجاري، وتتنهي مباريات الموسم يوم 24 مايو الجاري بلقاء جيور في آخر جولات الدوري.

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