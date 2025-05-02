الخطر يقترب؟ الإسماعيلي يتعادل مع سموحة وينتظر هدية من الجونة

الجمعة، 02 مايو 2025 - 19:12

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - سموحة

تعادل الإسماعيلي مع سموحة بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وأحرز صامويل أمادي هدف سموحة، بينما سجل نادر فرج هدف الإسماعيلي.

ولا يعرف الإسماعيلي الفوز في المباريات الـ3 الأخيرة، إذ تعادل مرتين وخسر مرة واحدة.

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ويقترب الإسماعيلي من منطقة الخطر وهو الهبوط لدوري المحترفين.

وينتظر الإسماعيلي هدية من الجونة للفوز على إنبي.

إنبي يحتل المركز الثامن أي قبل الأخير برصيد 18 نقطة ويبتعد من الإسماعيلي بفارق نقطة.

وسيلعب إنبي مباراة الجولة ضد الجونة وفي حال فوز إنبي بها سيخرج من منطقة الهبوط وسيسقط الدراويش لها، بالتالي الإسماعيلي ينتظر هدية ثمينة من الجونة.

وعلى الجانب الآخر وصل سموحة للنقطة 22 في المركز الرابع.

ولعب الدراويش منقوصا بعد طرد لاعبه عبد الرحمن الدح في الدقيقة 80 عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وافتتح أمادي النتيجة في الدقيقة 27 بعد تسجيل الهدف الأول عقب تسديدة من عرضية أرضية.

وفي الدقيقة 38 سدد محمد سعيد لاعب سموحة كرة قوية للغاية وتألق أحمد عادل عبد المنعم ببراعة للكرة.

وتعادل فرج للإسماعيلي في الدقيقة 66 بعد تسديدة صاروخية داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

الإسماعيلي سموحة الدوري المصري
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