انتهت الدوري - سموحة (1)-(1) الإسماعيلي

الجمعة، 02 مايو 2025 - 16:57

كتب : FilGoal

الإسماعيلي

نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة سموحة أمام الإسماعيلي في الجولة الرابعة من مجموعة الهبوط لبطولة الدوري المصري، والمقررة على استاد برج العرب.

ويحتل سموحة المركز الخامس في مجموعة الهبوط برصيد 21 نقطة، فيما تراجع الإسماعيلي للمركز الثامن وقبل الأخير برصيد 18 نقطة.

ويمكنك متابعة تفاصيل المباراة بالضغط هنا

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انتهت

ق 80: حصول عبد الرحمن الدح على بطاقة صفراء أخرى والطرد.

ق 66: جووول نادر فرج بعد تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 38: تسديدة قوية من محمد سعيد تصدى لها أحمد عادل عبد المنعم.

ق 27: جووول صامويل أمادي

بداية المباراة

الإسماعيلي سموحة الدوري
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