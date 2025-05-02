شالوليلي: أريد كتابة التاريخ في كأس العالم للأندية.. ورونالدو قدوتي

الجمعة، 02 مايو 2025 - 16:55

كتب : FilGoal

بيتر شالوليلي مهاجم ماميلودي صن داونز

يحلم الناميبي بيتر شالوليلي مهاجم صنداونز في التسجيل بمنافسات كأس العالم للأندية 2025.

ويستعد صنداونز لخوض البطولة التي تقام في الفترة ما بين 14 يونيو و13 يوليو 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بيتر شالوليلي عبر موقع فيفا: "نستهدف تجاوز دور المجموعات في كأس العالم للأندية، نحن لا نشارك في أي بطولة لمجرد المشاركة، بل لنكون فريقا يخشاه المنافسون".

أخبار متعلقة:
رابطة النقاد الرياضيين تصدر بيانا بشأن واقعة الاعتداء على كولر عقب مباراة صنداونز دوري أبطال إفريقيا - موعد نهائي مباراتي بيراميدز ضد صنداونز في النهائي ياسر إبراهيم يستنكر إهانة عائلته عقب خروج الأهلي أمام صنداونز صنداونز مجددا.. الأهلي خارج نهائي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في 6 سنوات

وأضاف "سأعمل على إظهار موهبتي في هذا المستوى. أريد أن يذكر التاريخ أن هناك لاعبا من ناميبيا، سجل في كأس العالم للأندية".

وأتم "كريستيانو رونالدو هو قدوتي، لأنه لا يستسلم أبدا. إنه شخص شكّل حياتي من حيث لياقتي البدنية وعقليتي ونوعية طعامي وطريقة تصرفي".

ويلعب صنداونز في المجموعة السادسة بكأس العالم للأندية بجوار كل من بوروسيا دورتموند، فلومينينسي، وأولسان الكوري.

صنداونز بيتر شالوليلي
نرشح لكم
مدرب أورلاندو: سأعود يوما ما.. وهذا سبب إعلان رحيلي مبكرا "مرحبا بالحبيب".. فلافيو مديرا فنيا لـ بترو أتليتكو تقرير: فلافيو على بعد خطوة من تدريب بترو أتليتكو أمم إفريقيا للشباب - المغرب يفوز على كينيا 3-2 ويتصدر المجموعة الثانية استمرار تفوق النسور.. نيجيريا تفوز على تونس في كأس الأمم للشباب كأس إفريقيا تحت 20 عاما- مدرب سيراليون: لم أتوقع الفوز على مصر بهذه النتيجة تشكيل مصر للشباب - خضر وعبد الله يقودان الهجوم ضد سيراليون في أمم إفريقيا مجموعة مصر.. جنوب إفريقيا تحقق الفوز الأول على حساب تنزانيا في كأس الأمم للشباب
أخر الأخبار
بيب جوارديولا يوضح حقيقة رحيله عن مانشستر سيتي 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
للمرة الأولى.. طلائع الجيش يتعادل مع زد دون أهداف 27 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (1)-(0) ولفرهامبتون.. جوووول أوووول 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل مانشستر سيتي - مرموش يقود حملة مقعد الأبطال ضد وولفرهامبتون ساعة | الدوري الإنجليزي
في الجول يكشف مدة تعاقد وقيمة انتقال بن رمضان لـ الأهلي ساعة | الدوري المصري
ألجواسيل لـ في الجول: أريد الفوز في الدربي الأخير لي ضد بلباو.. وهدفنا التأهل الأوروبي ساعة | الدوري الإسباني
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول المواصفات المستهدفة للمدرب الجديد 2 ساعة | الدوري المصري
إنتر يعلن تفاصيل إصابة لاوتارو.. وتقرير يكشف موقفه من مواجهة برشلونة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رحيل كولر 2 خبر في الجول – الأهلي يتمم اتفاقه لضم محمد علي بن رمضان ويحصل على توقيعه 3 بعد رحيل كولر.. الأهلي يكشف موعد الإعلان عن الجهاز الفني المؤقت 4 في الجول يكشف الموقف الحالي لطلبات كولر من الأهلي بعد فسخ العقد