شالوليلي: أريد كتابة التاريخ في كأس العالم للأندية.. ورونالدو قدوتي

يحلم الناميبي بيتر شالوليلي مهاجم صنداونز في التسجيل بمنافسات كأس العالم للأندية 2025.

ويستعد صنداونز لخوض البطولة التي تقام في الفترة ما بين 14 يونيو و13 يوليو 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بيتر شالوليلي عبر موقع فيفا: "نستهدف تجاوز دور المجموعات في كأس العالم للأندية، نحن لا نشارك في أي بطولة لمجرد المشاركة، بل لنكون فريقا يخشاه المنافسون".

وأضاف "سأعمل على إظهار موهبتي في هذا المستوى. أريد أن يذكر التاريخ أن هناك لاعبا من ناميبيا، سجل في كأس العالم للأندية".

وأتم "كريستيانو رونالدو هو قدوتي، لأنه لا يستسلم أبدا. إنه شخص شكّل حياتي من حيث لياقتي البدنية وعقليتي ونوعية طعامي وطريقة تصرفي".

ويلعب صنداونز في المجموعة السادسة بكأس العالم للأندية بجوار كل من بوروسيا دورتموند، فلومينينسي، وأولسان الكوري.