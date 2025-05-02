"مرحبا بالحبيب".. فلافيو مديرا فنيا لـ بترو أتليتكو

الجمعة، 02 مايو 2025 - 16:38

كتب : FilGoal

فلافيو‎

سيتولى أمادو فلافيو نجم الأهلي السابق مهمة المدير الفني لنادي بترو أتليتكو الأنجولي.

ورحل البرتغالي ريكاردو تشيو عن تدريب بترو أتليتكو منذ أيام ليخلفه فلافيو.

وأعلن نادي بترو أتليتكو تعيين فلافيو مدربا جديدا له بشكل رسمي وكتب عبر حسابه على فيسبوك "مرحبا بالحبيب فلافيو".

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ومن المقرر أن يبدأ فلافيو مهمته الرسمية يوم الأحد المقبل عندما يلعب بترو أتلتيكو ضد أكاديميكا دو لوبيتو ضمن منافسات الدوري الأنجولي.

ويحتل بترو أتليتكو المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الأنجولي.

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فلافيو قضى مسيرة ذهبية كلاعب في صفوف الأهلي بين عامي 2005-2009.

وأنهى فلافيو مسيرته كلاعب في عام 2014 بصفوف بترو أتليتكو الذي بدأ مع مسيرته أيضا.

واتجه فلافيو للعمل كمدرب مساعد ببترو أتليتكو لكنه الآن يتولى مهمة المدير الفني للفريق الأنجولي.

فلافيو بترو أتليتكو
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