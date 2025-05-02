التشكيل - صابر أساسي مع سموحة.. ومروان حمدي يقود هجوم الإسماعيلي في الدوري

يحل الإسماعيلي ضيفا على سموحة في الجولة الرابعة من مجموعة الهبوط لبطولة الدوري المصري، والمقررة على استاد برج العرب الساعة الخامسة مساءً.

ويحتل سموحة المركز الخامس في مجموعة الهبوط برصيد 21 نقطة، فيما تراجع الإسماعيلي للمركز الثامن وقبل الأخير برصيد 18 نقطة.

وقرر أحمد عبد العزيز المدير الفني المؤقت لسموحة خلفا لأحمد سامي البدء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: شريف رضا - محمد مصطفى ميدو - محمد ربيعة - عبد الرحمن عامر

الوسط: بركات حجاج - عمرو السيسي - محمد سعيد مكرونة

الهجوم: محمود صابر - عبد الكبير الوادي - صامويل أمادي

أما تامر مصطفى المدير الفني للإسماعيلي فيبدأ بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: حاتم سكر - محمد عمار - عماد حمدي - عبد الكريم مصطفى - إبراهيم النجعاوي

الوسط: عبد الرحمن الدح - علي الملواني - هشام محمد

الهجوم: نادر فرج - مروان حمدي

وأقيم الدور الأول من بطولة الدوري قبل أن يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، الأولى من المركز الأول إلى التاسع للمنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة إفريقيا، فيما تتنافس الفرق من العاشر إلى الـ18 على البقاء في الدوري.

وتقرر في بداية الموسم أن يهبط فريقين إلى الدرجة الأدنى دوري المحترفين.