مؤتمر سلوت - عن تدوير التشكيل.. ورسالة كلوب وميزة تجذب لاعبين جدد

كشف أرني سلوت المدير الفني لليفربول عن موقف المصابين، وتشكيل الفريق خلال المباريات المقبلة بعد حسم لقب الدوري، بالإضافة إلى رسالة خاصة تلقاها من يورجن كلوب بعد التتويج بلقب الدوري.

وفاز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الأسبوع الماضي للمرة الـ20 في تاريخه بعد الفوز على حساب توتنام 5-1 قبل جولات من النهاية.

وأوضح سلوت موقف اللاعبين المصابين "برادلي سيتدرب اليوم، ونتوقع أن يكون متاحًا، وهذا لا يعني أنه سيبدأ أساسيًا، ولكن إذا سارت الأمور على ما يرام خلال نهاية الأسبوع، فسيكون ضمن التشكيلة."

وعن منح الفرصة للاعبين جدد: "لا أعتقد أن لديهم ما يثبتونه، هم يرغبون في اللعب، لكن ليس كل من لم يلعب سيلعب الآن، سنُغير التشكيلة، لكن لن تكون المباريات الأربع بنفس تشكيل مباراة توتنهام."

وتابع "ستكون تشكيلتي مختلفة عما كانت عليه في الأشهر العشرة الماضية، ولكن لن أغير جميع اللاعبين، سيكون هناك بعض التدوير، لا أقول إننا سنخسر، فثقتنا كبيرة بهؤلاء اللاعبين".

وعن مستقبل هارفي إليوت، رد سلوت: "إليوت لم يحصل على وقت لعب كاف كما يستحق، كنت صريحا معه قبل إصابته لم يكن على نفس المستوى عند عودته، لكن في الأشهر القليلة الماضية عاد إلى مستواه السابق، وزادت مدة مشاركته".

أما عن مستقبل ترنت ألكسندر أرنولد، رد: "طالما لا توجد أخبار منا فهذا ليس المكان المناسب للحديث عن ذلك".

ونال أليكسيس ماك أليستر إشادة من مدرب ليفربول: "لقد لعب تقريبًا في كل مباراة، وإن لم يكن كذلك، فهو بحاجة إلى الراحة، إنه يتميز بذكاء في اللعب، لكن عادة ما يكون اللاعبون بهذا الذكاء أقل عدوانية أو تركيزًا مع الكرة، ولكنه يجمع بينهما، فهو من القلائل في العالم الذين يمتلكون ذلك".

وعن أبرز رسائل التهنئة التي تلقاها، قال "تلقيت الكثير من الرسائل للتهنئة، ولكن أشهر شخص راسلني هو يورجن كلوب، قال لي تهانينا، الآن أعرف كم هو نادي مميز، أنا جزء من هذا التاريخ، كان سعيدا جدا للجماهير وللنادي".

وتحدث سلوت عن قوة الدوري الإنجليزي "أعتقد أن الفريقين رقم 14 و16 في الدوري الإنجليزي الممتاز يمتلكان أموالاً أكثر بكثير من الفريق رقم 1 في هولندا".

وأكمل "ليس من المفاجئ تمامًا أن يحقق مانشستر يونايتد وتوتنام نتائج جيدة في الدوري الأوروبي، الفرق الإنجليزية قادرة على التفوق في هذه المسابقات، رغم اختلاف الدوريات من حيث القوة المالية".

وأضاف "في دوري أبطال أوروبا، أكثر توازنًا، لذا بقاء أرسنال في دوري الأبطال إنجاز كبير، هذا يُظهر مدى قوة الدوري الإنجليزي الممتاز، هو الدوري الأكثر تنافسية في العالم."

وحول صفقات الموسم المقبل، أوضح: "الميزة الرئيسية للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز هي استقطاب لاعبين جدد طالما أخبرتهم أن الجماهير مميزة، ولم يكن من الضروري إخبارهم بذلك، لكن بعد مباراة الأحد، لا أعتقد أنني مضطر لإخبار أحد، كان ذلك لا يُصدق، الفوز بالدوري، ووجود هؤلاء المشجعين، يُشكلان عامل جذب كبير للاعبين الذين نرغب في ضمهم، وهو أمر مُفيد بالتأكيد."

وأتم مدرب ليفربول حديثه عن المباريات المتبقية في الموسم "سنلعب في الجولات المقبلة ضد تشيلسي وأرسنال وبرايتون وكريستال بالاس، وهذا يمثل تحديا لنا، يجب أن ننظر إلى هذه المباريات كبداية للموسم المقبل، نسعى للفوز بالمباريات الأربع".