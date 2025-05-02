خبر في الجول - نقاط خلاف تبعد المسافة بين الأهلي وروزه.. واعتذار شميدت

ابتعدت المسافة بين الأهلي والمدرب الألماني ماركو روزه بعد الاختلاف حول عدة نقاط.

ويسعى الأهلي للتعاقد مع مدير فني أجنبي جديد لخلافة مارسيل كولر.

وحسبما علم FilGoal.com فإن هناك نقاط خلافمادية وفنية تبعد المسافة بين الأهلي وماركو روزه حول الاتفاق على تدريب الفريق.

وطلب روزه الحصول على 6 ملايين يورو سنويا لتدريب الأهلي.

الأهلي تواصل أيضا مع روجر شميدت مدرب بنفيكا السابق لكنه اعتذر لعدم تخطيطه للعمل في إفريقيا بالوقت الحالي.

وكان مصدرمن الاهلي قد صرح في وقت سابق لـ FilGoal.com: "نخوض مفاوضات مع ماركو روزه لخلافة كولر في تدريب الفريق".

وارتبط اسم المدير الفني الألماني بتدريب رينجرز الاسكتلندي ومن قبله فولفسبورج الألماني. (طالع التفاصيل)

وكانت آخر تجربة لروزه لقيادة لايبزيج خلال الفترة من سبتمبر 2022 حتى مارس 2025.

وسبق وأن درب ماركو روزه كل من سالزبورج النمساوي وبوروسيا مونشنجلادباخ وبوروسيا دورتموند وأخيرا لايبزيج.

وقاد روزه هذا الموسم فريق لايبزيج في 38 مباراة بمختلف المسابقات قبل رحيله عن النادي.

ونجح روزه وقتها في تحقيق الفوز بـ 16 مباراة وتعادل 8 مرات بينما خسر 14 مرة.

وكان صحيفة بيلد الألمانية قد أشارت إلى تواجد روزه ضمن قائمة المرشحين لقيادة فولفسبورج بداية من الموسم المقبل.

واستقر النادي الأهلي على تعيين عماد النحاس في منصب المدير الفني بصورة مؤقتة لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.