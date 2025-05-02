تقرير: فلافيو على بعد خطوة من تدريب بترو أتليتكو

بات أمادو فلافيو نجم الأهلي السابق قريبا من تولي مهمة تدريب بترو أتليتكو الأنجولي.

ويستعد بترو أتليتكو لمواجهة أكاديميكا دو لوبيتو يوم الأحد ضمن منافسات الدوري الأنجولي.

وبحسب موقع "verangola" الأنجولي، فإن فلافيو يقترب من تدريب بترو أتليتكو.

وأوضح التقرير ذاته أن نجم الأهلي السابق سيقود الفريق المقبلة ضد أكاديميكا دو لوبيتو حال تم الاتفاق بشكل رسمي.

ويحتل بترو أتليتكو المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الأنجولي.

فلافيو قضى مسيرة ذهبية كلاعب في صفوف الأهلي بين عامي 2005-2009.

وأنهى فلافيو مسيرته كلاعب في عام 2014 بصفوف بترو أتليتكو الذي بدأ مع مسيرته أيضا.

واتجه فلافيو للعمل كمدرب مساعد ببترو أتليتكو لكنه بات قريبا من تولي مهمة المدير الفني للفريق الأنجولي.