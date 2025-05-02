الدوري الأوروبي - مفاجأة وجدل كبير.. مانشستر يونايتد يسحق بلباو في سان ماميس

حقق مانشستر يونايتد فوزا كبيرا في معقل أتلتيك بلباو الإسباني بثلاثة أهداف دون رد، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

أليخاندرو جارناتشو سجل مبكرا في الدقيقة 5، ولكن الراية أوقفته وأيدتها تقنية الفيديو.

وافتتح كاسيميرو الشريط المحتسب من الأهداف في الدقيقة 30 برأسية بعد تمريرة من مانويل أوجارتي.

الجدل كله أثير في الدقيقة 36 حين تم طرد داني فيفيان واحتساب ركلة جزاء لصالح مانشستر يونايتد، سجل منها برونو فيرنانديز الهدف الثاني.

وسريعا سجل برونو الثالث في الدقيقة 45 بعد تمريرة أخرى من أوجارتي.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، كاد نصير مزراوي يسجل الرابع بكرة ضربت العارضة.

المباراة أقيمت على ملعب سان ماميس في بلباو، وهو نفس ملعب نهائي الدوري الأوروبي.

ويقام الإياب يوم الخميس 8 مايو على ملعب أولد ترافورد.

على الجانب الآخر وضع توتنام قدما في النهائي بفوزه على ضيفه بودو جليمت النرويجي 3-1.

تقدم برينان جونسون في الدقيقة الأولى بعد تمريرة من ريتشارليسون.

وفي الدقيقة 34 سجل جيمس ماديسون الهدف الثاني بعد تمريرة من بيدرو بورو.

وأضاف دومينيك سولانكي الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 61.

بينما قلص أولريك سالتنيس الفارق في الدقيقة 83.