الدوري الإنجليزي - كل شيء على المحك.. موقف صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا

يستمر صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا من الدوري الإنجليزي في اشتعاله، بعد خسارة نوتنجهام أمام برينتفورد 2-0 في ختام الجولة 34.

ويتأهل أول 5 فرق من الدوري الإنجليزي، وفقا لحسابات أداء الفرق الإنجليزية في المسابقات الأوروبية التي تؤهلها للمركز الخامس.

ومن الممكن أن يلحق بهم السادس، بل سيتأكد وجود إنجليزي سادس إن نجح مانشستر يونايتد وتوتنام في التأهل لنهائي الدوري الأوروبي، ليتأهل الفائز منهما إلى البطولة الأكبر.

أرسنال بحاجة لـ 6 نقاط من المباريات المقبلة لضمان التأهل دون النظر لنتائج أخرى، بينما تأهل ليفربول الذي حسم اللقب بالفعل.

ويرتبط أرسنال بمواجهة كبرى بعد مباراة الجولة الـ 35 مباشرة أمام باريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

في التوقيت ذاته يلعب تشيلسي إياب نصف نهائي دوري المؤتمر أمام ديورجاردن السويدي.

وينافس مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد كريستال بالاس، والذي سيقام بين الجولتين 36 و37.

الترتيب الحالي:

1- ليفربول: 82 نقطة (بطل الدوري)

2- أرسنال: 67 نقطة

3- نيوكاسل يونايتد: 62 نقطة

4- مانشستر سيتي: 61 نقطة

5- تشيلسي: 60 نقطة (+19)

6- نوتنجهام فورست: 60 نقطة (+12) - المركز مؤهل للدوري الأوروبي

7- أستون فيلا: 57 نقطة - المركز مؤهل لدوري المؤتمر

مباريات فرق الصراع

أرسنال: بورنموث (داخل) - ليفربول (خارج) - نيوكاسل (داخل) - ساوثامبتون (خارج)

نيوكاسل يونايتد: برايتون (خارج) - تشيلسي (داخل) - أرسنال (خارج) - إيفرتون (داخل)

مانشستر سيتي: وولفرهامبتون (داخل) - ساوثامبتون (خارج) - بورنموث (داخل) - فولام (خارج)

تشيلسي: ليفربول (داخل) - نيوكاسل (خارج) - مانشستر يونايتد (داخل) - نوتنجهام (خارج)

نوتنجهام: كريستال بالاس (خارج) - ليستر (داخل) - وست هام (خارج) - تشيلسي (داخل)

أستون فيلا: فولام (داخل) - بورنموث (خارج) - توتنام (داخل) - مانشستر يونايتد (خارج)